El Bùho porta la musica elettronica in riva al mare al Calathea Beach Club

Un evento organizzato da Grande Napoli

Sabato 13 settembre 2025 ore 21:00 al Calathea Beach Club

Grande Napoli vi invita ad un evento musicale di altissimo livello. Sabato 13 settembre 2025 il Calathea Beach Club – Lido Verde diventerà la cornice perfetta per un evento imperdibile dedicato agli amanti della musica elettronica. Protagonista assoluto sarà El Bùho, artista internazionale capace di fondere beat elettronici, sonorità organiche e suggestioni naturali che trasformano ogni performance in un viaggio sensoriale. Il suo stile unico, che intreccia vibrazioni ancestrali e innovazione sonora, promette di regalare una notte magica sotto le stelle, accompagnata dal ritmo del mare e dall’energia collettiva del pubblico.

Partecipare a questo appuntamento significa immergersi in un’esperienza che va oltre il semplice concerto: è un rito condiviso, un’occasione per lasciarsi guidare dalla musica e vivere la spiaggia come uno spazio sospeso tra sogno e realtà. La data va segnata in agenda, perché la combinazione di location suggestiva, suoni visionari e atmosfera notturna renderà la serata indimenticabile.

Un viaggio sonoro tra natura, elettronica e spiritualità

El Bùho non è un dj qualunque: le sue produzioni mescolano elementi elettronici a strumenti e campionamenti che richiamano i ritmi segreti della natura. Dai richiami tribali alle melodie ispirate al mondo organico, ogni set diventa una narrazione sonora che invita a ballare ma anche a riflettere, creando un legame profondo con l’ambiente circostante.

Il Calathea Beach Club, con la sua posizione privilegiata direttamente sul mare, diventa così il teatro ideale per questa esperienza immersiva. L’evento del 13 settembre rappresenta una delle tappe più attese della stagione, pronto a richiamare appassionati di musica elettronica, viaggiatori del suono e chiunque desideri vivere un momento di pura connessione tra arte, natura e libertà. Preparati a lasciarti trasportare da un flusso musicale che unisce corpo e spirito, trasformando la spiaggia in una vera e propria cattedrale a cielo aperto.

Per prenotare: https://www.ticketone.it/event/el-buho-calathea-lido-verde-20547801/