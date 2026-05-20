ELEZIONI CASALNUOVO 2026 – SASSONE: “NESSUNO DEVE AVERE PAURA DI ESPRIMERE LIBERAMENTE LE PROPRIE IDEE POLITICHE”

Casalnuovo di Napoli, 18 maggio 2026 – Entriamo nell’ultima settimana di campagna elettorale. Una città di oltre 50 mila abitanti che va al voto vive sempre un passaggio importante, delicato e decisivo per il proprio futuro. Nelle ultime settimane, però, la campagna elettorale cittadina ha fatto registrato diversi episodi che hanno finito per snaturare quello che dovrebbe essere il vero senso del confronto democratico: un dibattito civile, serio e basato sulle idee, sui programmi e sulla visione di città che ciascun candidato propone ai cittadini. Le elezioni dovrebbero rappresentare il momento più alto della democrazia cittadina, non una gara ad alimentare divisioni e conflitti permanenti. Su questi temi abbiamo incontrato il capolista della lista “NAPPI SINDACO”, Salvatore Sassone, storico consigliere comunale della città. “Lei parla di democrazia — dichiara Sassone — ma che democrazia può esserci in un Comune in cui una famiglia non si sente nemmeno libera di esporre sul balcone della propria abitazione un banner elettorale a sostegno di un candidato?” Sassone prosegue: “Accade che un proprietario impedisca al proprio inquilino di esporre uno striscione di un candidato appartenente a una lista diversa da quella da lui sostenuta, per ragioni che sembrano legate a interessi personali connessi a possibili cambi di destinazione d’uso di un terreno.” “Queste dinamiche, di cui sono testimone in almeno uno dei casi, quello della famiglia Caputo Umberto e Caputo Giovanni — conclude Sassone — confermano che siamo di fronte a un clima profondamente sbagliato, che nulla ha a che vedere con una competizione elettorale libera, serena e democratica.”

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…