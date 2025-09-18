Elisabetta Granato e Serena Giordano: due talenti campani volano alla Finale Nazionale del Progetto Sport FISE

Un sogno che diventa realtà, due storie di passione e impegno che s’intrecciano in un’unica grande avventura sportiva. Le amazzoni Elisabetta Granato e Serena Giordano, allieve dell’istruttore Angelo Di Costanzo, hanno conquistato la qualificazione e rappresenteranno la Campania alla Finale Nazionale del Progetto Sport 2025 – Col. Lodovico Nava, scrivendo una pagina importante per il Nando Ranch di Casandrino.

Il Progetto Sport non è una semplice competizione, ma un percorso formativo che da anni rappresenta un punto di riferimento per i giovani cavalieri e amazzoni italiani. La sua importanza va oltre il risultato sportivo: è una vera palestra di vita, in cui disciplina, impegno e passione si trasformano in crescita personale e in valori destinati a restare. Arrivare alla finale significa dunque aver dimostrato costanza, determinazione e un talento che merita di essere coltivato.

Ed è proprio quello che accade al Nando Ranch, un luogo che non è solo scuola di equitazione, ma una famiglia dove i ragazzi imparano ad amare i cavalli, a rispettarli e a crescere insieme a loro. L’istruttore Angelo Di Costanzo, con esperienza e dedizione, ha accompagnato Elisabetta e Serena lungo un percorso fatto di allenamenti quotidiani, sacrifici e soddisfazioni, portandole a centrare un obiettivo che rappresenta un trampolino verso il futuro.

Per Elisabetta Granato, giovane amazzone che si allena con il supporto dell’Academy Alessandro Sacco e che ha saputo distinguersi gara dopo gara insieme al suo compagno di sempre Winchester, la qualificazione è la conferma di un percorso costante e di una determinazione incrollabile. Per Serena Giordano, che ha mostrato grinta e talento in ogni competizione con la sua compagna Libertina, questo traguardo è il coronamento di un anno intenso e ricco di sfide. Due ragazze diverse, due caratteri unici, ma unite dalla stessa grande passione: l’equitazione.

La Finale Nazionale del Progetto Sport sarà un momento indimenticabile: centinaia di giovani provenienti da tutta Italia si sfideranno nella cornice prestigiosa dell’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, ma al di là del risultato sportivo a vincere sarà lo spirito del progetto, che mette i ragazzi al centro e li guida nella loro crescita come atleti e come persone.

Quello di Elisabetta e Serena è un traguardo che riempie d’orgoglio il Nando Ranch, la comunità equestre campana e tutte le famiglie che ogni giorno sostengono con entusiasmo e sacrificio i sogni di questi giovani talenti. Perché l’equitazione, più di altri sport, è fatta di legami: con il cavallo, con l’istruttore, con i compagni di squadra. E ogni successo è sempre il risultato di un lavoro corale.

Con questa qualificazione, Elisabetta Granato e Serena Giordano dimostrano che il futuro dell’equitazione passa dalle nuove generazioni e che con passione e dedizione i sogni possono davvero diventare realtà.

Il Nando Ranch applaude le sue due giovani promesse, e con loro tutta la Campania si prepara a tifare in vista della Finale Nazionale: perché questi successi non appartengono solo alle atlete, ma a un intero movimento che cresce e si rafforza.