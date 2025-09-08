Emergenza incendi e tutela del territorio: il 9 settembre un incontro al Polo della Sostenibilità Ambientale

San Sebastiano al Vesuvio (Na), 8 settembre 2025 – Gli incendi che lo scorso agosto hanno devastato le aree boschive a monte di Terzigno e Torre del Greco hanno riportato al centro dell’attenzione l’urgenza di un presidio costante del territorio e l’importanza del lavoro di rete tra cittadini, associazioni e istituzioni.

Durante quei drammatici giorni, i volontari della rete Vesuvio e le sentinelle ambientali hanno operato fianco a fianco con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e molte altre realtà locali, monitorando l’area vesuviana, segnalando punti sensibili e contribuendo attivamente alla prevenzione di nuovi focolai.

Per condividere esperienze, riflessioni e iniziative future, è in programma un incontro pubblico il 9 settembre alle ore 17.30, presso la sede del Polo della Sostenibilità Ambientale, in via Panoramica Fellapane a San Sebastiano al Vesuvio.

All’evento parteciperà Giulia Pugliese, guida esperta del Parco e rappresentante di Vesuvio Natura da Esplorare, che offrirà un contributo prezioso grazie alla sua conoscenza del territorio e dei sentieri del Vesuvio.

In contemporanea, spazio anche per i più piccoli con un laboratorio ecodidattico a tema “Supereroe ecosostenibile”, organizzato da Let’s do It! Italy e Blue Art Academy: un modo creativo e coinvolgente per avvicinare le nuove generazioni ai temi della tutela ambientale.

L’invito è rivolto a tutti: grandi e piccini, cittadini, associazioni, volontari e curiosi. Un’occasione per rafforzare la rete di collaborazione e per formare insieme le “sentinelle del domani”.