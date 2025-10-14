End Polio – Apericena solidale del Rotary Neapolis per un mondo senza polio

Giovedì 16 ottobre 2025, dalle ore 20.00 il Rotary Club Napoli Neapolis, in collaborazione con il Ladies’ Circle 19 Napoli, invita tutti — e in particolare i giovani — a partecipare a End Polio – Apericena solidale: insieme per un mondo senza polio, una serata a bordo piscina del Litho55, in Corso Giuseppe Garibaldi 235 a Portici. Musica, socialità e spirito di comunità si intrecciano per sostenere la campagna End Polio Now, il progetto globale del Rotary International che ha già ridotto del 99,9% i casi di poliomielite nel mondo.L’evento rappresenta il primo appuntamento aperto al pubblico del neonato Rotary Club Napoli Neapolis (presidente Umberto Asprino), fondato nel 2025 — proprio nell’anno in cui la città celebra i 2.500 anni dalla sua fondazione — e composto in larga parte da giovani under 35. Il club, che ha sede al Circolo della Vela di Borgo Marinari, nasce con l’obiettivo di unire impegno sociale e nuove forme di partecipazione: un Rotary giovane, dinamico e accessibile, capace di parlare alle nuove generazioni attraverso iniziative concrete, inclusive e di valore.«La polio sembra lontana eppure esiste ancora. Il Rotary, da quasi quarant’anni, combatte per cancellarla dal mondo. Grazie a quella battaglia oggi milioni di bambini camminano, corrono, ridono – dichiara Pietro Pipia, vicepresidente del Rotary Club Napoli Neapolis.. Ma non è solo una sfida sanitaria: è una battaglia di consapevolezza. La solidarietà è visione, è uno sguardo che incontra, un gesto che costruisce. È il modo più vero per sentirsi parte di qualcosa che resta. Essere giovani oggi, per me, significa questo: esserci davvero. Metterci la faccia, il cuore e un po’ di coraggio. L’evento del 16 ottobre è un’occasione per farlo insieme, per dire con semplicità che la vita degli altri ci riguarda. Possiamo essere leggeri e profondi, sognatori e concreti. Napoli ha un’anima che resiste — e ogni volta che la speranza chiama, qualcuno risponde. Questa volta, tocca a noi. Insieme».La quota di partecipazione è di 35 euro, di cui 10 euro saranno devoluti alla campagna “End Polio Now”.Info e prenotazioni: 331 582 8784 | 333 853 3814