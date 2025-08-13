A cura di Maria Ardito – Ercolano, lutto per Christian Sorrentino: donati i suoi organi, oggi i funerali – Non ce l’ha fatta Christian dopo circa una settimana di coma dal terribile incidente e il disperato tentativo dei medici di strapparlo alla morte.

La notizia lascia attoniti tutti, dinanzi ad una scomparsa prematura non si può trovare spazio a delle risposte, resta solo tanto dolore e tanta sofferenza. Un giovane pieno di gioia di vivere, talentuoso, tenace, carico di grinta e di sogni da realizzare questo era Christian.

A settembre avrebbe iniziato l’Università e dopo tanti sacrifici, disciplina ed anni di dura gavetta calcistica aveva appena firmato il contratto nella prima squadra del Centro Ester di Barra.

Un ragazzo diligente e gentile come viene descritto nel messaggio di cordoglio del Liceo Scientifico Silvestri di Portici. Christian sapeva celebrare la vita, una vita spezzata troppo presto, durata meno di un battito di ali per la sua famiglia e che lascia un vuoto incolmabile nei suoi fratelli minori, Simone e Luca e fra i tanti che lo avevano conosciuto e stimato.

Non c’è stato tempo neanche per farglielo sentire quell’amore e dirglielo ancora una volta, tutto è accaduto troppo in fretta. Un dramma consumatosi nella notte del 4 agosto in località Baia Felice. Christian è in compagnia di un amico quando lo scooter si schianta dopo averne perso il controllo. Subito la disperata corsa in ospedale, il giovane è già privo di sensi quando entrerà in codice rosso all’ ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. I medici accertano la gravità del suo quadro clinico per cui decidono repentinamente per il trasferimento al Cardarelli di Napoli. La situazione precipita e si evolve di lì a poco negativamente, Christian resta in coma e l’11agosto viene dichiarata la morte celebrale e il conseguente decesso.

Anche in quegli istanti il tempo è ridotto ma ugualmente

prezioso; non c’è tempo da perdere, si è sospesi tra l’estrema sofferenza, lo strazio della perdita e la scelta più difficile a cui i suoi genitori sono chiamati a rispondere.

Papà Antonio e mamma Roberta scelgono dinanzi alla morte di celebrare la vita proprio come faceva Christian: acconsentono all’espianto degli organi del proprio figlio, organi che risultano illesi e miracolosamente intatti nonostante il violento impatto avvenuto durante l’incidente.

Un gesto di Amore infinito, di altruismo incondizionato, di gratuità che supera il razionale bisogno di voler comprendere a tutti i costi il perché delle cose, degli eventi, della realtà straziante. Un gesto che conferisce pienezza alla vita nonostante la presenza delle tenebre appaia più visibile e concreta.

Quell’ineguagliabile legame, eterno, puro, vero ed indissolubile tra figlio e genitori, trasfigurati dal dolore, si trasforma in un generoso atto di carità, di speranza e di fede.

Oggi, 13 agosto alle ore 11.00 presso la Chiesa dei salesiani in via Dalbono di Portici il feretro di Christian sarà accompagnato da chi lo ha amato nel suo ultimo sentiero terreno verso la strada per l’eternità.

