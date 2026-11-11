ERRY MARIANO IN CONCERTO SABATO 14 AL TEATRO MEDITERRANEO DI NAPOLI PER FESTEGGIARE ANNI DI SUCCESSI E SOLD-OUT

Erry Mariano torna sabato 14 novembre sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli con il suo nuovo spettacolo “Son solo attimi” per festeggiare anni di successi e sold out.

Dopo un’esaltante scia di concerti che negli ultimi quattro anni ha fatto registrare sistematicamente il tutto esaurito, Erry Mariano è pronto a riabbracciare il suo pubblico con un appuntamento speciale nel cuore di Napoli. Un palcoscenico che torna ad accendersi dopo i trionfi al PalaPartenope e nei teatri più prestigiosi della città, dal Trianon al Bracco e dal Troisi fino al Totò, tutti presi d’assalto ad ogni occasione dai fan per applaudire il suo percorso artistico.

Il titolo del nuovo concerto di Erry Mariano “Son solo attimi” è un chiaro e affettuoso omaggio a una delle canzoni più iconiche della sua carriera. Era il 1998, infatti, quando Gigi D’Alessio firmò per lui “Attimi”, il brano che segnò la svolta definitiva nel suo cammino musicale, diventando ben presto una vera e propria colonna sonora d’amore per tantissime coppie napoletane. Un successo travolgente, fatto di tanti dischi venduti e continui passaggi in radio e tv che ha radicato Erry Mariano nel cuore della canzone partenopea.

Ma la storia di questo artista parte da molto più lontano. La prima volta su un palco risale al lontano 1991, in una piazza del quartiere di Miano, quando Erry aveva appena 11 anni e si esibì durante una festa di piazza condotta ogni anno da un grande nome della canzone napoletana che presentava le nuove promesse. In quell’occasione fu proprio Gigi D’Alessio a introdurre al pubblico Erry Mariano prima che quest’ultimo cantasse il suo primo inedito ispirato a una storia d’amore infantile mai ricambiata. Da lì in poi nasce la passione per le melodie romantiche, mai abbandonata, e che comunque ha spinto Erry ad esplorare costantemente nuove sonorità, compreso nel 2009 il passaggio a un disco interamente in italiano, “Fra mille anni”, scritto da Enzo Rossi dopo una ponderata pausa discografica.

Il concerto “Son solo attimi” si preannuncia come uno spettacolo curato nei minimi dettagli. La direzione artistica è affidata a Bruno Del Grosso, mentre la direzione musicale porta la firma del maestro Carmine Liberati, con l’evento prodotto da Alta classe lab insieme ad Angelo D’Ambrosio. Sul palco, ad accompagnare la voce calda di Erry Mariano, ci sarà una band d’eccezione composta da Carmine Liberati (tastiere e pianoforte), Gianluca Russo (basso), Raffaele Salapete (chitarra), Enzo Anastasio (sax), Francesco Varchetta (batteria). A condurre la serata sarà Ida Piccolo, mentre l’impatto scenico, sonoro e visivo sarà garantito da Service audio e luci Dominique service. Ad arricchire la serata, la presenza dell’ideatore e regista del Teatro Sermoneta, Mario Leonelli, insieme alla splendida voce di Enzo Bruni. Nato in modo estemporaneo, il Teatro Sermoneta è un suggestivo palcoscenico a cielo aperto incastonato nel meraviglioso scenario del Golfo di Napoli, frutto dell’autentica passione per la musica e la grande tradizione della Canzone Classica Napoletana.

Un appuntamento imperdibile per chi ama la canzone napoletana d’autore, i sentimenti sinceri e le storie scritte con le note del cuore.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…