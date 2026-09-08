Esedra in fiore: alla Mostra d’Oltremare spettacolo gratuitom di danza, musica e ninfee in fiore

By Redazione | Published | Nessun commento
Il 20 settembre, a partire dalle ore 18:00, le porte della Mostra d’Oltremare si apriranno alla città per una serata speciale tra musica e danza alla Fontana dell’Esedra durante la quale si potrà ammirare la fioritura delle ninfee del progetto firmato dal maestro Vincenzo Di Vaio.
Un saluto all’estate che, al tramonto, con lo spettacolo ‘Aerea Suite N.0’ a cura di FUNa, vedrà i danzatori sospesi, la musica e le ninfee in fiore adagiate sull’acqua della Fontana dell’Esedra dar vita ad un quadro armonico indimenticabile.
Sarà possibile accedere gratuitamente alla Mostra d’Oltremare da tutti gli accessi a partire dalle ore 17:00 previa prenotazione su Eventbrite
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