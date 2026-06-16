Al via “ESPLORIAMO SALERNO E LA CAMPANIA”, l’ampia rete associativa lancia la seconda edizione.

Un fitto calendario da giugno a dicembre tra tour, percorsi fotografici, benessere e consigli gastronomici per scoprire meglio Salerno e la Campania.





SALERNO —Prenderà ufficialmente il via il prossimo 21 giugno la seconda attesa edizione di “Esploriamo Salerno e la Campania”, un ambizioso programma di promozione territoriale che promette di coniugare la riscoperta culturale e paesaggistica con i valori profondi del turismo sostenibile, del benessere integrato e dell’inclusione sociale.

Il cuore pulsante del format risiede nell’idea di un’esplorazione partecipata e multigenerazionale, dichiaratamente aperta a “bambini dai 5 ai 100 anni”, per realizzare una mostra fotografica finale nel mese di dicembre e mettersi in gioco nello storytelling dei luoghi, che si andranno a visitare o riscoprire.

L’obiettivo fondamentale è stimolare la socialità attiva, offrendo ai cittadini e ai visitatori l’occasione di scoprire il territorio, rigenerando il corpo e la mente attraverso percorsi sensoriali e culturali.

Tra le novità più interessanti di questa edizione figurano le numerose «passeggiate fotografiche» programmate in suggestive cornici come Procida, la Costiera Amalfitana, Castellabate ed Agropoli.

Per illustrare nel dettaglio le singole tappe e le modalità di partecipazione, gli organizzatori hanno indetto una conferenza di presentazione online per martedì 16 giugno alle ore 19:30 tramite la piattaforma Google Meet.

Ideato e coordinato dall’associazione “I Colori del Mediterraneo APS”, il progetto si avvale del prestigioso patrocinio del Comune di Salerno, della Provincia di Salerno, della Lega Navale italiana, del CSV “Sodalis Salerno”, di “Anima- turismo religioso”.

A testimonianza del forte radicamento, l’iniziativa vede la convergenza attiva di una vastissima rete di partenariato, tra cui spiccano realtà attive nel sociale e nella promozione territoriale come l’Associazione Legalità e Futuro (Alf), La Cucina Campana, la Lipu, l’Auser Salerno Centro, Lila Marga ETS con la rete Wellness Wave Festival, Studio Opera, le Pro Loco Agropoli Terra&Mare APS e Padula, il gruppo Ass’ e mazz, L’Ermice APS, Cilentomania e l’Associazione Radici del Bulgheria APS.

Il primo evento Wellness si terrà il 21 giugno mentre il primo tour a Salerno il 26 giugno pomeriggio.



INFO UTILI E CONTATTI: Presentazione Online: Martedì 16 giugno, ore 19:30.

Per ricevere il link di accesso a Google Meet inviare un messaggio WhatsApp al numero 329.4310601. Modalità di partecipazione: Le iniziative si attiveranno con un minimo di 5 partecipanti. La prenotazione è obbligatoria entro le 24 ore precedenti l’evento. È richiesto un contributo libero a sostegno delle attività e della mostra fotografica finale.

Contatti Diretti per Tour e Passeggiate: Maria Settembre – Tel. 329.4310601

Wellness Wave Festival: Eliana Andreozzi – Tel. 328.1369885