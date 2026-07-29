ESTATE A NAPOLI al Maschio Angioino il 2 agosto arriva la danza con Flavia Bucciero

Spazio alla danza nell’estate napoletana. Arriva a Napoli Generati dal disordine, noi siamo Caos, la

nuova creazione della compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con ideazione e coreografia di

Flavia Bucciero. Lo spettacolo, in scena in esclusiva regionale domenica 2 agosto (ore 21) nello

straordinario cortile monumentale del Maschio Angioino, sarà promosso e finanziato dal Comune

di Napoli nell’ambito della rassegna Estate a Napoli 2026 – Teatro e danza al Castello.

Concepito appositamente per lo spazio monumentale del castello, il lavoro firmato da Bucciero

nasce come rielaborazione drammaturgica di Noi siamo Caos, presentato in prima nazionale in

Toscana nel novembre 2025 e mai rappresentato in Campania, e prosegue un percorso di ricerca

dedicato alla memoria, al presente e alla visione del futuro. Con un linguaggio coreografico

astratto ma fortemente evocativo, lo spettacolo attraverserà le crisi del nostro tempo

affrontando alcuni temi urgenti come le guerre, il cambiamento climatico, la violenza di genere, le

disuguaglianze e la perdita di riferimenti stabili.

«Lo spettacolo Generati dal disordine, noi siamo Caos – dichiara la coreografa Flavia Bucciero – è

attraversamento delle crisi dei nostri giorni, con uno sguardo al tempo stesso coinvolto e

disincantato. Un modo per combattere l’impotenza, la ricerca di una via di uscita nella danza, nel

farsi comunità». E aggiunge: «Il Caos per disaggregare un ordine che non ci soddisfa e non ci

corrisponde, nella speranza di crearne uno nuovo».

La compagnia formata da Alice Covili, Marco Della Corte, Iolanda Del Vecchio, Leila Ghiabbi e

Fausto Paparozzi interpreterà una partitura fisica fatta di tensione, frammentazione e

ricomposizione, instaurando un dialogo vivo con la pietra del castello, che da cornice scenografica

diventerà parte viva dell'opera. Il cortile del Maschio Angioino, così, con le sue mura e i suoi

volumi architettonici, si farà materia drammaturgica per un allestimento site specific calibrato

sulle geometrie e sulla forza evocativa del luogo grazie al disegno luci di Riccardo Tonelli.

Come sempre accade nei lavori curati da Bucciero un ruolo centrale sarà affidato alla

drammaturgia sonora, che metterà in dialogo pagine di Ludwig van Beethoven, Béla Bartók,

Arturo Márquez, Antonio Vivaldi, George Gershwin e Joseph Horovitz con alcuni interventi di

musica elettronica firmati da Antonio Ferdinando Di Stefano. Il tessuto musicale, che alternerà

tensione drammatica e sottili aperture ironiche, sarà arricchito dalla presenza di Kevin Spagnolo

(clarinetto) e Simone Rugani (pianoforte), che eseguiranno alcuni brani dal vivo instaurando una

relazione diretta tra gesto e suono, ampliando così la dimensione emotiva e sensoriale

dell’esperienza.

Generati dal disordine, noi siamo Caos prolungherà la sua vita oltre la data di agosto grazie al

videoracconto “Corpo/Fortezza”, che sarà realizzato da Simone Tognarelli, filmmaker con una

lunga esperienza di cinema del reale, i cui cortometraggi A New Born (2015) e Le Temps Prend Feu



(2017) sono stati presentati al Festival di Cannes. La documentazione, diretta dal regista su un

soggetto curato insieme alla stessa Bucciero, seguirà il processo creativo dalle prove alla messa in

scena, restituendo in forma audiovisiva il dialogo tra i corpi dei danzatori e lo spazio

monumentale del Castello.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito.

Prenotazione consigliata tramite Whatsapp al numero 342.0787727

Il Con.Cor.D.A. – Consorzio Coreografi Danza d'Autore, diretto da Flavia Bucciero, nato nel 2008,

è da qualche anno un’impresa sociale , riconosciuta dal Ministero della Cultura come Organismo di

produzione della Danza nell’ambito del FNSV e sostenuta dalla Regione Toscana. Con un’intensa

attività nazionale e internazionale, il Consorzio è già stato più volte protagonista a Napoli: dai

progetti al Palazzo delle Arti (2011-2014) alle coreografie di Danzando Spassiunatamente con

Peppe Servillo al MANN, fino ai bandi Estate a Napoli e al progetto Pinocchio siamo noi nelle

periferie cittadine (2022).

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