Eventi Méditerranée presenta la prima edizione del“Galà del Mare”
Si è appena svolta la prima edizione del “Gala del Mare” firmata Eventi Méditerranée, a Villa Inglese di Torre del Greco, che ha aperto le sue porte a un evento che ha ridefinito il concetto di cena spettacolo. Eventi Méditerranée, il brand leader in Campania del format cena spettacolo, è una realtà che da oltre 15 anni è specializzata nell’arte del dinner show e oggi ha scelto di alzare ulteriormente l’asticella, proponendo format d’eccezione, pensati per un pubblico esclusivo e con artisti di alto profilo.
È stata una notte sospesa tra eleganza e meraviglia, dove il mare ha fatto da cornice a installazioni sceniche evocative, in un’atmosfera che ha avvolto gli ospiti tra suggestioni mediterranee, quadri umani e momenti spettacolari vissuti con gli occhi e con il cuore, grazie anche alle coreografie firmate da GastonBot e alle scenografie di Saravignievents.
Protagonista indiscussa della serata è stata la voce straordinaria di Sonia Mosca, artista di fama internazionale che ha conquistato il pubblico con la vittoria ad All Together Now e la finale di X Factor Romania, capace di incantare con interpretazioni intense e vibranti che trasformano ogni esibizione in pura magia. Al suo fianco, l’energia travolgente di Valentino Voice, showman carismatico e voce storica dei dinner show più esclusivi di Napoli, ha guidato il pubblico tra musica, emozioni e momenti indimenticabili.
A completare il viaggio artistico, lo spettacolo di danza aerea delle Dragonfly, dj set di Jadine, Lisio, Kekko Boccia e Pio Light.
Dietro le quinte, la direzione artistica di Lello Basile, fondatore e anima di Eventi Méditerranée, insieme ai soci Valentino Voice e Pasquale Coppola, che con questo nuovo format intendono offrire una cena spettacolo esclusiva, in grado di coniugare raffinatezza, intrattenimento e una selezione di ospiti di livello internazionale.
Fondamentale il sostegno di aziende partner che hanno scelto di legare il proprio nome a questo debutto prestigioso: Rosa Benincasa Management, Soreca Moda, Archivio Milano, Casa Design, brand che incarnano valori di eleganza, creatività e qualità e che hanno contribuito a rendere possibile un evento destinato a lasciare il segno nella scena culturale e mondana partenopea.
Un menù dal sapore di mare, atmosfere sofisticate e performance artistiche di livello internazionale hanno contribuito al successo della serata, la prima di una serie di eventi
