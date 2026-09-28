Fabiana Forlenza, professionista del massaggio, entra nel Dream Team di Stefano Serra in attesa di Sanremo

Fabiana Forlenza, operatore del benessere napoletana, in particolare a Giugliano in Campania, dove risiede e lavora nel suo studio.

Da circa dieci anni è attivo il suo percorso professionale nel mondo del massaggio. “Tutto è iniziato quasi per caso”, dichiara Fabiana commossa, “fin da giovanissima il massaggio era un mio sogno, una mia passione, all’inizio però non avrei mai immaginato che l’avrei fatta diventare la mia professione, che oggi considero parte fondamentale della mia vita”.

Fabiana inizia con un intenso percorso formativo che le consente di specializzarsi e conseguire un numero considerevole di attestati professionali. Dapprima con il massaggio svedese e poi con tecniche di maderoterapia e cupping massage, affiancando ad essere lo studio di ulteriori metodologie e discipline, e proseguendo con la frequentazione di numerosi corsi di specializzazione. “Nel mondo del benessere, la formazione è fondamentale”, prosegue Fabiana, “deve essere continua e costante, credo che non si debba mai smettere di imparare”.

Una delle esperienze formative e professionali più significative di Fabiana è stata sicuramente quella legata all’Ayurveda, decidendo di recarsi in Sri Lanka per studiare e approfondire questa disciplina direttamente nel suo contesto d’origine. “È stata un’esperienza di grande valore, non solo dal punto di vista professionale, ma anche personale, perché mi ha permesso di conoscere una cultura profondamente legata al benessere e a una visione olistica della cura della persona.”, prosegue Fabiana.

Dopo anni di approfondimenti formativi Fabiana decide di aprire nel proprio spazio personale a Giugliano uno studio professionale, dove accoglie la sua numerosa e affezionata clientela, ma contemporaneamente continua ad acquisire nuove esperienze. Di recente, infatti, ha deciso di acquisire dalla maestra Rosa Frezza e dall’astrologo Riccardo Sorrentino una tecnica particolare, detta “Massaggio delle Stelle”, che integra il massaggio con il mondo dei segni zodiacali e dell’astrologia, “un incontro originale e affascinante” tra il benessere del corpo e la conoscenza di sé.

Nello stesso periodo ha avuto modo di conoscere Stefano Serra, attraverso i suoi percorsi formativi e il suo progetto Dream Massage. “Un grande passo in avanti per me, sono rimasta molto colpita fin da subito della professionalità di Stefano, il suo affascinante modo di parlare dei sogni, delle opportunità e delle potenzialità che ciascuno di noi può esprimere”, afferma Fabiana. “Sono veramente onorata e contenta di far parte del suo progetto e di aver conosciuto lui e i tanti colleghi con i quali condividere le mie emozioni professionali”.

Con il progetto di Serra, Fabiana sarà presente a Sanremo nell’ambito del prossimo Festival della Canzone Italiana, nel mese di febbraio del 2027, allieva del team Dream Massage, che le ha dato modo di conoscere tanti professionisti che con lei ne faranno parte e le consentirà di condividere con loro questa esperienza. “Si è creato fin da subito un gruppo affiatato e sono certa che sarà emozionante vivere insieme tutte le tappe che ci accompagneranno verso Sanremo” continua entusiasta Fabiana, “Per me, l’esperienza di Sanremo non rappresenta un punto di arrivo, ma una nuova opportunità di crescita personale e professionale. Non so ancora esattamente cosa mi aspetterà, ma mi auguro di conoscere persone nuove, confrontarmi con altri professionisti, continuare a imparare e vivere un’esperienza significativa, che porterò con me nel tempo.”

Fabiana è visibilmente emozionata, all’apparenza insicura, ma sa il fatto suo ed è perfettamente cosciente che il suo profilo professionale crescerà ulteriormente grazie a questo importante step e ai progetti futuri che la vedranno sicuramente coinvolta nei prossimi mesi.

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