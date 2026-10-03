Famiglia Orfei, verso un circo senza animali: nasce la Moira Orfei Circus Academy

La famiglia di Moira Orfei segna un passaggio storico per lo spettacolo dal vivo in Italia. A Roma nasce la Moira Orfei Circus Academy, il primo centro di alta formazione accademica nel Paese dedicato esclusivamente alle arti circensi contemporanee e totalmente prive dell’impiego di animali. Promossa da Stefano Orfei Nones e Brigitta Boccoli, l’Academy trasforma un’eredità familiare centenaria in un progetto culturale e pedagogico proiettato verso il futuro del circo.

L’annuncio arriva al termine di un percorso di profonda trasformazione maturato all’interno della dinastia. A febbraio 2026, infatti, Stefano Orfei Nones – figlio di Moira Orfei e Walter Nones – ha salutato definitivamente la pista come addestratore dopo oltre trentacinque anni di carriera. Una scelta consapevole, dettata dall’evoluzione della sensibilità sociale e dal desiderio di guidare il rinnovamento del circo italiano.

«Gli animali non sono mai stati semplicemente una componente del mio lavoro: hanno fatto parte della mia famiglia e della mia quotidianità. Allo stesso tempo bisogna riconoscere che la società cambia, cambia la sensibilità delle persone e cambiamo anche noi. Ho preferito salutare quella fase della mia vita con rispetto invece di continuare soltanto perché era ciò che avevo sempre fatto. Oggi voglio trasformare quell’esperienza in un patrimonio da trasmettere ai giovani, aiutandoli a costruire un circo nuovo, capace di parlare al presente.»

— Stefano Orfei Nones

Anziché racchiudere il glorioso passato di Moirai in un museo o in un’operazione nostalgica, la famiglia Orfei apre per la prima volta i segreti del mestiere all’esterno delle sole dinamiche familiari, offrendo la possibilità di apprendere le grandi arti corporee e sceniche a chiunque lo desideri.

«Il pubblico è cambiato, così come il rapporto con gli animali e i linguaggi attraverso cui si costruisce uno spettacolo. Non possiamo più pensare che l’espressione ‘abbiamo sempre fatto così’ possa essere una risposta. Non volevamo creare un luogo nel quale semplicemente ricordare Moira, ma uno spazio in cui ciò che rappresentava continui ad accadere. La memoria non basta: bisogna trasformarla in futuro. L’obiettivo è far incontrare la straordinaria preparazione tecnica del circo tradizionale con i linguaggi contemporanei del teatro, della danza e dello spettacolo.»

— Brigitta Boccoli

La Moira Orfei Circus Academy propone un piano di studi strutturato sia per aspiranti professionisti sia per appassionati di tutte le età (dai 6 ai 90 anni). Il corpo docente combina maestranze storiche della famiglia Orfei – tra cui Riccardo Orfei e Isabella Zavatta – con professionisti del settore scenico e teatrale.

Tra le discipline insegnate: danza acrobatica e aerea (cerchio aereo, tessuti, cinghie, palo aereo e corda liscia); equilibrismo e verticalismo: sviluppo del controllo corporeo, bilanciamento e postura; giocoleria e antipodismo; arte magica e illusionismo; acrobatica a terra e monociclo.

Come evidenziato dai fondatori, la scuola intende formare artisti completi, capaci non solo di eseguire un esercizio tecnico con il massimo rigore e sicurezza, ma di sviluppare una reale presenza scenica, musicalità e capacità narrativa sul palcoscenico.

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