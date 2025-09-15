FERDINANDO CAPUOZZO PRESENTA “FACCIAMO BENE I CONTI” DA THE SPARK

Il saggio economico è stato pubblicato nella nota collana Sorsi della Giannini Editore

Sarà presentato presso la libreria The Spark di piazza Giovanni Bovio di Napoli, il libro di Ferdinando Capuozzo: “Facciamo bene i conti”, saggio economico pubblicato dalla Giannini Editore nella collana Sorsi. L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 settembre alle ore 18. Dialogheranno con l’autore: Giulia Giannini della Giannini Editore, il giornalista Domenico Pennone, il filosofo e scrittore Nino Daniele autore del libro “Il daimon comico” (Giannini Editore).

“Facciamo bene i conti” è un saggio chiaro e incisivo, che mira a sfatare i luoghi comuni sulle tasse e a promuovere una maggiore consapevolezza fiscale tra i cittadini. Con un linguaggio accessibile e un approccio equilibrato, l’autore fornisce una riflessione fondamentale per chiunque voglia capire come funziona il sistema fiscale italiano e come potrebbe essere migliorato.

Le tematiche principali trattate includono:

Il concetto di equità fiscale e la distribuzione delle imposte. Il rapporto tra cittadini e tassazione: percezioni, disinformazione e realtà. Lotta all’evasione fiscale e riforme necessarie per un sistema più equo. Il ruolo dello Stato nell’economia e nella redistribuzione della ricchezza. Concetti chiave di finanza pubblica, come deficit, PIL e spesa pubblica.

Attraverso un linguaggio semplice e diretto, l’autore guida il lettore alla scoperta delle dinamiche della spesa pubblica, della differenza tra tasse e imposte, delle cause dell’evasione fiscale e delle possibili soluzioni per rendere il sistema più equo e sostenibile. Viene messo in evidenza il ruolo dello Stato nel garantire servizi essenziali e come una migliore trasparenza possa ricostruire la fiducia tra cittadini e istituzioni. Un libro fondamentale per chiunque voglia comprendere meglio come funziona il sistema fiscale italiano e perché un’equa distribuzione delle imposte è alla base di una società più giusta.

Ferdinando Capuozzo è Dottore Commercialista-Revisore Legale, da alcuni anni si è dedicato allo studio della situazione finanziaria dello Stato e degli Enti Locali in Italia.