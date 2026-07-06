Festa di San Vincenzo 2026 al Rione Sanità: il programma degli eventi dal 7 all’11 luglio

Dal 7 all’11 luglio 2026 il Rione Sanità di Napoli celebra la tradizionale Festa di San Vincenzo, una settimana di appuntamenti che intreccia spiritualità, cultura, sport e solidarietà. Promossa dalla Parrocchia di Santa Maria della Sanità insieme alle realtà del territorio, la manifestazione rappresenta uno dei momenti più significativi della vita del quartiere, capace di coinvolgere residenti, associazioni e visitatori in un percorso che mette al centro la comunità e il valore dello stare insieme.

Le celebrazioni prenderanno il via lunedì 7 luglio alle ore 17.30 con la Santa Messa e la tradizionale processione di San Vincenzo, un appuntamento che ogni anno rinnova un legame profondo tra il Santo e il popolo della Sanità, attraversando le strade del quartiere in un momento di fede e partecipazione collettiva.

Il programma proseguirà martedì 8 luglio alle ore 17.00 nel Chiostro della Basilica di Santa Maria della Sanità con lo spettacolo “Miracoli alla Sanità”, presentato da InSanità Teatro. Un evento gratuito che, attraverso il linguaggio teatrale, racconta il quartiere e la sua identità, valorizzando uno dei luoghi più significativi della sua storia.

La giornata di venerdì 10 luglio sarà dedicata allo sport come strumento di inclusione e partecipazione con l’evento “Il Rione Sanità fa Squadra”, iniziativa ospitata presso il Campetto San Gennaro dei Poveri. Alle ore 17.30 si svolgerà il torneo di calcetto tra bambini e ragazzi del quartiere promosso dalla Fondazione di Comunità San Gennaro e la Rete Educativa del Rione Sanità, mentre alle ore 20.00 andrà in scena una partita di solidarietà promossa dall’Associazione La Voce del Principe con il supporto della Fondazione di Comunità San Gennaro. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato alla realizzazione di una nuova area giochi per i bambini del Rione Sanità, trasformando una partita di calcio in un gesto concreto di cura e investimento sul futuro del quartiere.

La settimana si concluderà sabato 11 luglio alle ore 20.00 con il concerto gratuito di Natale Galletta in Piazza Sanità, organizzato dalla Terza Municipalità del Comune di Napoli, che offrirà un’ulteriore occasione di incontro aperta a tutta la cittadinanza.

Per la Fondazione di Comunità San Gennaro, sostenere i festeggiamenti dedicati a San Vincenzo significa contribuire a custodire una tradizione che appartiene alla memoria e all’identità del Rione Sanità. Le feste popolari rappresentano infatti molto più di una ricorrenza religiosa: sono momenti in cui una comunità si riconosce, rafforza i propri legami e continua a costruire il proprio futuro attraverso la partecipazione. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e con gioia agli eventi in programma, contribuendo a rendere questa settimana una nuova occasione di incontro e di comunità nel cuore del Rione Sanità.