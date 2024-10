Festival del cinema di Castel Volturno, parte la VII edizione

Al via la VII edizione del Festival del Cinema di Castel Volturno, kermesse internazionale che focalizza la sua attenzione sul cinema indipendente, diretto dall’attrice e regista Daniela Cenciotti.

La location individuata per l’edizione di quest’anno, che si terrà dal 21 al 26 ottobre , è l’Auditorium del mare di Castel Volturno (viale degli Oleandri 40 – Pinetamare).

Dopo sei fortunate edizioni, anche quest’anno, il Festival sarà caratterizzato per un’intera settimana da proiezioni, workshop e incontri.

“Anche quest’anno la qualità delle opere che ci sono arrivate– spiega la direttrice Cenciotti- ha reso la scelta dei film molto complicata; tantissimi, infatti, sono stati i lavori cinematografici giunti un po’ da tutto il mondo, e questo oltre a rendermi orgogliosa, credo sia emblema dell’appeal che ha acquisito il nostro Festival negli anni. È dal 2018 ormai che lavoriamo con impegno per dare a questa kermesse un respiro sempre più trasversale ponendo l’attenzione non solo sul cinema indipendente ma anche sulla formazione dei giovani, attraverso attività e progetti in cui il cinema non resta circoscritto ad un progetto artistico ma diventa anche un mestiere ed un’opportunità di lavoro e speriamo di riuscirsi anche in questa settima edizione”.

Segue il programma della manifestazione:





Domenica 20 ottobre

-ore 18:30 Serata inaugurale pre- Festival con proiezione del film fuori concorso ShakespeaRe di Napoli di Ruggero Cappuccio e Nadia Baldi cui seguirà un saluto con i registi e gli attori che saranno presenti in sala.

Lunedì 21 ottobre

-ore 9.00 Workshop sul cinema con gli studenti degli Istituti Superiori tenuto dal professor Luigi Barletta, docente della sezione cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

-ore 15.00 PROIEZIONE CORTOMETRAGGI:

IVALU di A.Walter Ep.K. Jorgensen

STORY OF A LUNCH BREAK di Marco Del Mastro

HAFEKASI di Annelise Hickey

HO VINTO IO di Filippo Ardenti

JUST KIDS di Roberto Urbani

-ore 20:45 proiezione del lungometraggio in concorso GLOBAL HARMONY di Fabio Massa.

*Concluse le proiezioni seguirà un dibattito con gli ospiti.

Martedì 22 ottobre

-ore 9.00 Workshop sul cinema con gli studenti degli Istituti Superiori tenuto dal professor Luigi Barletta, docente della sezione cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

-ore 15.00 PROIEZIONE CORTOMETRAGGI:

DOPO ZEROCALCARE di Gabriele Vivante

RASTI di P.Bonfandini e D.Morando

THINGS UNHEARDOF di Ramazan Kilic

MANMADE di Plum Stupple Harris

CORTOMETAGGIO LA48H

-ore 18.30 Proiezione del documentario COME UNA RUOTE CHE GIRA di Marco Rossano

-ore 20.45 Proiezione del lungometraggio in concorso GLORY HOLE di Romano Montesarchio.

*Concluse le proiezioni seguirà un dibattito con gli ospiti.

Mercoledì 23 ottobre

-ore 9.00 Workshop sul cinema con gli studenti degli Istituti Superiori tenuto dal professor Luigi Barletta, docente della sezione cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.





-ore 15.00 PROIEZIONE CORTOMETRAGGI:

TITANIC suitable version for iranian families, di F. Samadi

L’ACQUARIO di Gianluca Zonta

HAPPY SONG di Yuri Santurri

DUE di Matteo Liberato

A PASSO DUE di Roberto Marra

-ore 18.30 Proiezione del documentario FOOD FOR PROFIT di Paolo D’ambrosi e Giulia Innocenzi

-ore 20.45 Proiezione del lungometraggio in concorso ANIME SBULLONATE di Riccardo Camilli.

*Concluse le proiezioni seguirà un dibattito con gli ospiti.

Giovedì 24 ottobre

-ore 9.00 Workshop sul cinema con gli studenti degli Istituti Superiori tenuto dal professor Luigi Barletta, docente della sezione cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

-ore 15.00 PROIEZIONE CORTOMETRAGGI:

CAPTAIN’S DAUGHTER di Alexey Petrashevich

LEGGEREZZA di Carlo Chinca

ERA ORA di Valerio Manisi

VIA DELLE ROSE 36 di Kristian Xipolias

SPHINX di Hamid Yousefi

-ORE 18.30 PROIEZIONE CORTI D’ANIMAZIONE:

BLU di Michela Anedda

Z.O. EASTERN ZONE di Loris G.Nese

ZOO di Tariq Rimawi

DUE BATTITI di Marino Guarnieri

-ore 20.45 Proiezione del lungometraggio in concorso REQUIEM ESPRESS di Gil Giuliani.





*Concluse le proiezioni seguirà un dibattito con gli ospiti.

Venerdì 25 ottobre

-ore 9.00 Workshop sul cinema con gli studenti degli Istituti Superiori tenuto dal professor Luigi Barletta, docente della sezione cinema dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

-ore 15.00 PROIEZIONE CORTOMETRAGGI:

ARCTICHOKE di Salvatore Rocco

LUCA,FUORI SINCRONO di Alessandro Marinaro

SKINTONE di Alberto Marchiori

CROSSING THE BLUE di Victoria Aleksanyan

ARE YOU A MAN di Gjorce Stavreski

ore 18.30 Proiezione del documentario AFTER THE ODYSSEY di Helen Doyle

-ore 20.45 Proiezione del lungometraggio in concorso GIRASOLI di Catrinel Marlon.

*Concluse le proiezioni seguirà un dibattito con gli ospiti.

Sabato 26 ottobre



– ORE 18:30 SERATA DI PREMIAZIONI

Alla serata di premiazioni del Festival, che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 18:30, oltre ai protagonisti di questa VII edizione sarà ospite anche il musicista e cantante jazz Walter Ricci (https://www.instagram.com/walterriccimusic/?hl=it)





Nel corso della serata finale verrà consegnato un omaggio artistico, creato dallo scultore africano Agyei Evan, che ha realizzato anche il premio FCCV, in ricordo del regista e produttore cinematografico Gaetano di Vaio recentemente scomparso(Gaetano Di Vaio – Wikipedia).

PREMI

PREMIO FCCV per il miglior cortometraggio in concorso

PREMIO GIURIA YOUNG per il miglior cortometraggio in concorso

PREMIO DEL PUBBLICO per il miglior lungometraggio in concorso

MENZIONI SPECIALI

Miglior regia

Miglior sceneggiatura

Miglior fotografia

Miglior attore protagonista

Miglior attrice protagonista

Miglior colonna sonora

PREMIO CORTO D’ANIMAZIONE per il miglior corto di animazione in concorso

PREMIO FCCV DOCUMENTARY per il miglior documentario in concorso

PREMIO SNCC – Assegnato al miglior corto da parte del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici