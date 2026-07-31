Festival: PEPPE IODICE INAUGURA A CAPRI “IL CINEMA IN CERTOSA”- L’ottava edizione, dall’1 al 9 agosto dedicata a Peppino di Capri 

Nella foto Peppe Iodice in una scena di “Mi batte il corazon” di Francesco Prisco

Peppe Iodice inaugura a Capri l’ottava edizione de “Il Cinema in Certosa”, il festival cinematografico diretto da Remigio Truocchio in programma nell’isola azzurra da sabato 1 a domenica 9 agosto. L’attore e comico sarà il protagonista dell’incontro con il pubblico che anticiperà (ore 21.30) la proiezione della commedia “Mi batte il corazon” di Francesco Prisco di cui è il principale interprete.

Un’edizione dedicata a Peppino di Capri per “ricordare – sottolinea Remigio Truocchio – un grande artista. Un omaggio doveroso ad un protagonista assoluto del nostro tempo che ha voluto donare proprio al nostro festival il suo ultimo emozionante live nella memorabile “Notte per Peppino” del 3 agosto dello scorso anno. A lui, che avrebbe compiuto 87 anni lunedì scorso, dedichiamo il nostro lavoro, aprendo ogni serata con la proiezione di filmati d’epoca e dedicandogli un evento che celebrerà anche in musica il suo ricordo”.

Organizzata da Cineventi, la manifestazione è promossa e finanziata dalla Città di Capri con il sostegno della Direzione Musei e Parchi Archeologici di Capri, la collaborazione della Regione Campania, della Film Commission Regione Campania e di Federalberghi.

Il suggestivo Chiostro Grande della Certosa di San Giacomo si trasformerà in una grande arena cinematografica all’aperto per otto serate animate da incontri con i protagonisti dello spettacolo, musica dal vivo e proiezioni, alternando grandi successi italiani e internazionali, produzioni legate al territorio e appuntamenti per i più giovani realizzati in collaborazione con il Giffoni Film Festival.

Domenica 2 (ore 20.15) prenderà il via la sezione “Giffoni a Capri“, alla presenza del presidente del festival Piero Rinaldi e direttore organizzativo Giovanni Brancaccio, con il film d’animazione “La piccola Amélie”, seguito dal primo film della sezione internazionale: “Il diavolo veste Prada 2” con Meryl Streep e Anne Hathaway.

Lunedì 3 la musica sarà al centro della scena con il concerto “Kaos Live: Soundtrack Edition”, dedicato alle grandi colonne sonore, cui farà seguito la commedia “2 cuori e 2 capanne” di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Martedì 4 si comincia con il film d’animazione “Grand Prix” (ore 20.15) e il thriller “Una di famiglia” di Paul Feig (a seguire, ore 22), per poi riprendere giovedì 6 con le proiezioni de “Il figlio del deserto” di Gilles de Maistre e de “La grazia” di Paolo Sorrentino. Tra gli eventi speciali di venerdì 7 si segnalano la presentazione del documentario “L’altro lusso – A Villa Lysis Story”, alla presenza dell’artista Jago, e la proiezione del biopic “Michael” di Antoine Fuqua dedicato a Michael Jackson. La serata di sabato 8 si aprirà con il documentario “Caprilegio” di Margherita Laterza (presente alla proiezione) e Rosa Maietta dedicato alla figura di Margarete Bielschovsky; si continua con l’omaggio in musica a Peppino di Capri nel concerto di Syrene e si chiude con la proiezione del film “Le cose non dette” di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria e Carolina Crescentini. In chiusura, domenica 9 agosto, la proiezione (ore 20.15) del docufilm “Operazione Batiscafo Trieste” di Massimiliano Finazzer Flory con la partecipazione straordinaria di Bertrand Piccard e Kelly Walsh e l’incontro con Pietro Castellitto, condotto dal giornalista Flavio Natalia (ore 21.45), seguito dalla proiezione de “Il Falsario” di Stefano Lodovichi.

“Il Cinema in Certosa è ormai uno degli appuntamenti più attesi della nostra estate culturale – conclude l’assessore alla cultura Melania Esposito – un punto fermo del calendario comunale della Città di Capri che ogni anno riesce a coniugare la magia della settima arte con il fascino senza tempo della Certosa di San Giacomo. In questo luogo straordinario il cinema diventa esperienza, dialogo e bellezza condivisa, regalando al pubblico emozioni uniche sotto il cielo di Capri”.

I film per ragazzi e ragazze sono a ingresso gratuito. Per le proiezioni del cinema italiano il biglietto è di 3,50 euro, mentre per i film internazionali il costo è di 5 euro.

Info: Instagram @cinemaincertosa FB/ Il Cinema in Certosa

IL CINEMA IN CERTOSA

programma

SABATO 1 AGOSTO

Ore 21.30 | Serata Inaugurale

PEPPE IODICE

Remigio Truocchio, direttore artistico della rassegna, dialoga con il comico e attore Peppe Iodice per una serata all’insegna del cinema e della comicità.

a seguire

MI BATTE IL CORAZON (96′, Commedia, 2026)

di Francesco Prisco

con Peppe Iodice, Ivana Lotito, Francesco Procopio

3,50€

Il giornalista Peppe Iovine muore d’infarto, ma si risveglia il giorno del suo funerale. Dopo aver raccontato di aver incontrato Maradona nell’aldilà, decide di dire sempre quello che pensa.

Lo abbiamo scelto perché con leggerezza e ironia riflette sul coraggio di essere sé stessi.

DOMENICA 2 AGOSTO

Ore 20.15 | Giffoni a Capri

Presentazione del programma a cura di Giffoni Film Festival

a seguire

LA PICCOLA AMÉLIE (77′, Animazione, 2025)

di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han

gratuito

La piccola Amélie scopre il cioccolato bianco e, grazie al legame con la sua tata, inizia a guardare il mondo con occhi nuovi.

Lo abbiamo scelto perché è una fiaba divertente e commovente, scritta e diretta ad altezza di bambino.

Ore 22.00| Cinema Internazionale

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (119’, Commedia, Drammatico, 2026)

di David Frankel

con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci

5,00€

Miranda Priestly torna alla guida di Runway in una New York profondamente cambiata, ritrovando Andy, Emily e Nigel. Vent’anni dopo, il mondo della moda mette nuovamente alla prova ambizioni, rapporti e scelte.

Lo abbiamo scelto perché riporta sullo schermo uno dei cult più amati.

LUNEDÌ 3 AGOSTO

Ore 20.15 | Musica & Immagini

KAOS LIVE: SOUNDTRACK EDITION

Le colonne sonore più amate dal vivo

a cura di Kaos Music Lab

Un concerto dedicato alle colonne sonore più amate della storia del cinema, dove la magia delle immagini incontra la forza della musica dal vivo. Sul palco gli allievi dell’Associazione Culturale Kaos Music.

gratuito

Ore 22.15 | Cinema Italiano

2 CUORI E 2 CAPANNE (108’, Commedia, 2025)

di Massimiliano Bruno

con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, Giorgio Colangeli

3,50€

Alessandra e Valerio sono opposti in tutto, ma tra loro scatta un’attrazione irresistibile. Quando scoprono di lavorare nella stessa scuola, amore e differenze metteranno alla prova le loro certezze.

Lo abbiamo scelto perché racconta con ironia come l’amore possa nascere anche tra due persone agli antipodi.

MARTEDÌ 4 AGOSTO

Ore 20.15 | Giffoni a Capri

GRAND PRIX (87′, Animazione, 2025)

di Waldemar Fast

gratuito

Dopo un incontro disastroso con il suo idolo, la giovane Edda si ritrova a sostituirlo in incognito in una gara del Grand Prix. Un’avventura che potrebbe salvare il parco divertimenti di famiglia.

Lo abbiamo scelto perché è un’avventura adrenalinica e divertente che celebra la determinazione.

Ore 22.00 | Cinema Internazionale

UNA DI FAMIGLIA (130’, Thriller, 2026)

di Paul Feig

con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

5€

Millie accetta un lavoro come domestica nella villa della ricca famiglia Winchester, sperando di lasciarsi il passato alle spalle. Ma dietro le apparenze si nascondono segreti e inganni.

Lo abbiamo scelto perché è un intreccio ricco di mistero, colpi di scena e suspense psicologica.

GIOVEDÌ 6 AGOSTO

Ore 20.15 | Giffoni a Capri

IL FIGLIO DEL DESERTO (92′, Avventura, 2026)

di Gilles de Maistre

con Nahel Tran, Nahïl Bouazzaoui, Zayn Sekkat

gratuito

Sun parte alla scoperta del Sahara seguendo il racconto del nonno sul “bambino struzzo” Hadara, un’antica storia di sopravvivenza e legame con la natura.

Lo abbiamo scelto perché mostra un legame d’amicizia inatteso, fragile e potente.

Ore 22.15 | Cinema Italiano

LA GRAZIA (131’, Drammatico, 2025)

di Paolo Sorrentino

con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque

3,50€

Al termine del suo mandato, il Presidente della Repubblica Mariano De Santis è chiamato a decidere su due delicate richieste di grazia. Una scelta che mette alla prova i suoi valori.

Lo abbiamo scelto perché invita a riflettere sul peso delle scelte, tra responsabilità pubblica e coscienza personale.

VENERDÌ 7 AGOSTO

Ore 21.15 | Documentario

L’ALTRO LUSSO – A Villa Lysis Story (20′, Documentario, 2026)

di Lorenzo Promutico

Una produzione Promd Studio

biglietto unico con film a seguire 5,00€

Sarà presente l’artista Jago

Un viaggio nella storia di Villa Lysis, oggi sede dello Jago Museum, dimora simbolo di Capri, attraverso il racconto del barone Fersen e la voce di Renato Esposito.

Lo abbiamo scelto perché scava nella memoria di un luogo sospeso nel tempo, svelando il perché sia uno dei simboli più affascinanti dell’isola.

Ore 21.45 | Cinema Internazionale

MICHAEL (122’, Biografico, 2026)

di Antoine Fuqua

con Jaafar Jackson, Nia Long, Laura Harrier

5,00€

L’ascesa di Michael Jackson, dagli esordi con i Jackson Five fino alla consacrazione come icona della musica mondiale.

Lo abbiamo scelto perché celebra il talento e il percorso umano di un artista che ha rivoluzionato la musica pop.

SABATO 8 AGOSTO

Ore 20.30 | Musica & Immagini

CAPRILEGIO (68’, Documentario, 2025)

di Margherita Laterza e Rosa Maietta

con Margherita Laterza

gratuito

Un viaggio nella Capri più nascosta attraverso la storia di Margarete Bielschovsky, rifugiata a Capri dalla Germania nazista. Tra memoria, identità e paesaggi iconici, il documentario racconta un’isola oltre i suoi luoghi comuni.

Lo abbiamo scelto perché unisce cinema e musica in un racconto intenso sulla memoria, l’identità e il potere dei luoghi.

a seguire

Concerto di SYRENE con omaggio a Peppino di Capri

Voce: Margherita Laterza

Batteria: Guglielmo Senatore

Violino: Francesca Colombo

Tastiere e Synth: Marcello Rotondella

Ore 22.30 | Cinema Italiano

LE COSE NON DETTE (114’, Drammatico, 2026)

di Gabriele Muccino

con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini

3,50€

Carlo ed Elisa partono per il Marocco con gli amici di sempre, ma il viaggio porta a galla segreti, tensioni e verità che mettono in crisi i loro equilibri.

Lo abbiamo scelto perché riflette con sensibilità sulle fragilità delle relazioni e sulla complessità dei legami umani.

DOMENICA 9 AGOSTO

Ore 20.15 | Documentario

OPERAZIONE BATISCAFO TRIESTE (60’, Avventura, Storico, 2026)

di Massimiliano Finazzer Flory

con la partecipazione straordinaria di Bertrand Piccard e Kelly Walsh

Commissionato dal Comune di Trieste

In collaborazione con Rai Cinema

gratuito

Il docufilm ripercorre la storica impresa del batiscafo Trieste, che nel 1960 raggiunse il punto più profondo degli oceani. Un viaggio tra storia, innovazione e memoria.

Lo abbiamo scelto perché celebra una straordinaria impresa italiana, raccontando il valore della ricerca, dell’ingegno e della collaborazione.

Ore 21.45 | Incontri in Certosa

PIETRO CASTELLITTO

Flavio Natalia, giornalista ed editorialista, dialoga con l’attore e regista Pietro Castellitto, ripercorrendo le tappe di una carriera giovane ma già ricca di progetti significativi e riconoscimenti.

a seguire

IL FALSARIO (110′, Drammatico, 2026)

di Stefano Lodovichi

con Pietro Castellitto, Giulia Michelini, Andrea Arcangeli, Pierluigi Gigante, Aurora Giovinazzo con Edoardo Pesce e con Claudio Santamaria

Un film Netflix prodotto da Cattleya – parte di ITV Studios

gratuito

Nella Roma degli anni ‘70, il giovane Toni sogna di diventare un grande pittore, ma il destino lo trasforma nel più celebre falsario d’Italia.

Lo abbiamo scelto perché racconta una storia sorprendente in cui arte, ambizione e Storia si intrecciano.

I film per ragazzi e ragazze sono a ingresso gratuito. Per le proiezioni del cinema italiano il biglietto è di 3,50 euro, mentre per i film internazionali il costo è di 5 euro.

Info: Instagram @cinemaincertosa FB/ Il Cinema in Certosa

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