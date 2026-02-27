Formazione Campania, Odierna (ECR): “Dalla Regione un silenzio cross-legislature”

Il consigliere regionale: “Il reparto che attende ancora risposte non può permettersi ritardi in una fase così critica, a rischio centinaia di posti di lavoro”

NAPOLI – “Cambiano i Governi regionali, ma si continua a non rispondere. In Campania siamo al primo caso di silenzio cross-legislature“. Lo afferma Sebastiano Odierna, capogruppo di ECR (Conservatori e Riformisti Europei) al Consiglio Regionale della Campania. Il riferimento è alla situazione della formazione professionale in Campania. “Un comparto – spiega Odierna – che rappresenta oltre 400 imprese e un indotto non sottovalutabile, e che dall’insediamento dell’assessore Saggese chiede di essere ricevuto per sottolineare l’urgenza di avviare alcune procedure ferme ai box per motivi squisitamente burocratici”.

“Si tratta – continua Odierna – di un periodo delicato per l’intero comparto, che deve trovare nuove economie dopo la chiusura del programma GOL prevista nei prossimi mesi. In assenza di una pianificazione condivisa e dello sblocco di situazioni come quella dei corsi OSS si rischia una vertenza tragica per il già precario equilibrio regionale“.

“Ma la situazione assume connotati tragicomici – sottolinea ironicamente il capogruppo – se si pensa che agli atti risultano interrogazioni rivolte all’ex assessore della giunta De Luca, Armida Filippelli, che non hanno mai trovato risposta nelle sedi istituzionali. Questioni chiave come i chiaroscuri del programma GOL e il malfunzionamento di SILF, su cui la Giunta precedente è riuscita incredibilmente a sorvolare e dribblare l’argomento“.

In queste ore Odierna è al lavoro per presentare un’interrogazione che riprende tali temi. “L’invito all’assessore Saggese e a tutta la Giunta Fico è quello di non rifuggire il dialogo, ma al contrario dare un segno di discontinuità col passato, convocare tutti i tavoli necessari per scongiurare la crisi e rispondere in aula il prima possibile. Solo così possiamo lavorare insieme, maggioranza e opposizione, per evitare una catastrofe per centinaia di famiglie”, conclude.