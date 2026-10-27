Si è tenuta questa mattina alle ore 11:00, nella cornice del Gran Caffè Gambrinus in Piazza Trieste e Trento a Napoli, la conferenza stampa di presentazione del Forum Internazionale “Il Metodo Mattei 2026”.

Si svolgerà a Roma, presso il Grand Hotel Plaza (via del Corso 126), il 12 e 13 novembre 2026, il Forum Internazionale “Il Metodo Mattei 2026”, promosso dalla Fondazione SED Enrico Mattei. Due giornate dedicate a una domanda: come rendere ancora attuale la visione di Enrico Mattei, fondata sul rispetto reciproco, sulla complementarità delle competenze e sulla creazione di valore condiviso, per costruire nuovi partenariati strategici con l’Africa. Un approccio che punta a valorizzare le risorse nei territori, generando opportunità produttive, lavoro e dignità, attraverso investimenti e relazioni equilibrate e durature.La conferenza stampa di Napoli è stata moderata da Alfredo Mariani (freelance international) e ha visto gli interventi al tavolo di Aroldo Curzi Mattei, Presidente della Fondazione SED Enrico Mattei, e dell’imprenditore Giuseppe Barretta, Membro Relazioni Internazionali Settore Energia della Fondazione e Referente per il Sud Italia.

Il Metodo Mattei: cooperazione paritaria e valore condiviso

Il Forum si fonda sulla visione storica ed economica dell’Ing. Enrico Mattei, riattualizzata come modello di partenariato paritario e non predatorio.

Il “Metodo Mattei” rifiuta la logica assistenzialista a favore di una cooperazione orizzontale, basata sul rispetto reciproco, sulla complementarità delle competenze e sulla creazione di valore direttamente nei territori africani.

Approfondendo gli elementi distintivi dell’azione della Fondazione, il Presidente Aroldo Curzi Mattei ha evidenziato in cosa si differenzia l’ente e su cosa punta concretamente:

“La nostra Fondazione si differenzia nettamente da un approccio puramente teorico o assistenziale perché sceglie di essere un’istituzione strategica e orientata ai progetti concreti. L’insegnamento di Enrico Mattei ci invita a creare valore, non a sottrarlo: costruire opportunità rispettando la dignità delle persone e dei territori. Puntiamo su realismo, competenza e partenariati tra economie complementari per tradurre la visione geopolitica in investimenti bancabili e relazioni di lungo periodo.” — Aroldo Curzi Mattei, Presidente della Fondazione SED Enrico Mattei.

Napoli e il Mediterraneo: il ruolo strategico dei territori

Nel corso del suo intervento, Giuseppe Barretta, referente per Napoli della Fondazione, ha sottolineato l’importanza del capoluogo campano come snodo cruciale per il dialogo euromediterraneo e il partenariato con l’Africa:

“Napoli torna a essere il naturale porto di apertura per il Mediterraneo, candidandosi a diventare un nuovo e centrale punto di interesse e di snodo per le strategie di cooperazione economica e industriale previste dal progetto. Dal nostro territorio parte una spinta concreta per connettere le imprese locali alle grandi opportunità di sviluppo condiviso con il continente africano.” — Giuseppe Barretta, referente per Napoli della Fondazione SED Enrico Mattei.

La Fondazione SED Enrico Mattei

La Fondazione Social Economic Development Enrico Mattei (Fondazione SED Enrico Mattei), con sede a Matelica (MC), è un’istituzione strategica e orientata ai progetti che unisce istituzioni pubbliche, mondo imprenditoriale, accademia e sistemi produttivi. L’attività della Fondazione è focalizzata sul continente africano per sostenere programmi integrati e sostenibili nell’ambito della sicurezza alimentare, dell’energia, delle infrastrutture fisiche e digitali e della tutela della salute.Il Programma del Forum a Roma (12-13 Novembre 2026)

Giovedì 12 Novembre (Il Metodo e i Settori Strategici): Aperto dai saluti istituzionali, il programma vedrà sei sessioni di lavoro dedicate ad agricoltura, industria, energia, infrastrutture e logistica, salute e sicurezza (fisica e cibernetica). Interverranno rappresentanti istituzionali e d’impresa da Paesi quali Algeria, Messico, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica del Congo, Somalia, Sengal, Gabon, Guinea Equitoriale, Uganda, Camerun, Germania, Argentina, Botswana ed Egitto.

Enrico Mattei Awards (12 Novembre, Sera): Durante la cena di gala ad invito si svolgerà la prima edizione degli Enrico Mattei Awards, riconoscimento destinato a personalità ed enti che si sono distinti per visione, performance, impatto sociale e sostenibilità.

Venerdì 13 Novembre (Paesi e Progetti): Giornata incentrata sui Focus Paese (Somalia, Uganda, Algeria, Camerun, Botswana, Egitto, Repubblica Democratica del Congo e Repubblica del Congo) e sul Tavolo degli Investimenti, focalizzato sui criteri di bancabilità dei progetti e sulle sinergie tra finanza climatica e sviluppo locale.

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