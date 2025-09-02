Francesca Montuori: l’eleganza che guiderà la nuova era di Napoli Fashion Week

Dalla passerella alla direzione artistica: la modella e Brand Ambassador pronta a scrivere, insieme ad Alessandro Di Laurenzio, un nuovo capitolo nella moda partenopea.

Napoli – Elegante, sensibile, creativa. Francesca Montuori è l’immagine stessa della raffinatezza contemporanea. Modella e indossatrice di esperienza, oggi Brand Ambassador per Starlet Luxury, Francesca ha costruito un percorso che unisce bellezza, cultura e capacità manageriale, incarnando alla perfezione lo spirito della nuova Napoli Fashion Week.

Il suo legame con NFW nasce davanti all’obiettivo: Francesca debutta posando per il noto brand di costumi mare Conny Beach Wear, un’esperienza che segna l’inizio della sua avventura all’interno del prestigioso evento.

La sua formazione spazia dalle Scienze Politiche e Relazioni Internazionali a corsi specifici di dizione e recitazione, passando per esperienze di grande visibilità come valletta ufficiale dell’Avellino Calcio. Ma è nel mondo dell’estetica e dello stile che Francesca trova la sua massima espressione: un amore profondo per l’eleganza e la cura dei dettagli che si riflette in ogni suo progetto.

Settembre segnerà per lei un momento cruciale: dopo una breve pausa estiva, Francesca tornerà sotto i riflettori come presentatrice ufficiale della Napoli Fashion Week,per affrontare la preparazione della conferenza stampa fissata per ottobre dove si presenterà l’evento di fine anno dove a fare da cornice ci sarà tutta la magia natalizia ma non solo. Sarà Brand Manager del gruppo NFW e testimonial di punta, guidando con il suo tocco creativo le nuove linee e iniziative dell’evento.

Accanto a lei, il celebre Art Director e fotografo di moda Alessandro Di Laurenzio, tra i nomi più riconosciuti e attestati nella cerchia dei fotografi di Vogue, nonché mente ideatrice di questa iniziativa di moda avviata nel 2019. Insieme, Francesca e Alessandro promettono di dare vita a una NFW capace di competere per prestigio e qualità con la Milano Fashion Week, portando Napoli nel cuore della scena fashion internazionale.

La vedremo brillare sulla copertina di Top Model Magazine, per poi ritrovarla come conduttrice della trasmissione televisiva Fashion & Beauty Art, dove la sua presenza scenica e il suo carisma illumineranno lo schermo.

Francesca Montuori non è soltanto un volto, ma una visione: una donna con un’aura luminosa e una forza creativa che trasforma ogni progetto in un evento di stile. La regina protagonista di una nuova stagione della moda napoletana, pronta a far sognare il pubblico e a guidare, insieme ad Alessandro Di Laurenzio, un percorso di eccellenza e innovazione.