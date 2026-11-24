Arriva il 08 dicembre, intorno alle ore 12:00, su tutti i digital store “Dint’ ‘e mane ‘e Dio”, il nuovo brano del cantante Franco Moreno. Un’uscita attesa che segna un momento intenso e significativo nel percorso artistico dell’interprete, pronto a regalare al pubblico un pezzo destinato a lasciare il segno non solo per la sua carica emotiva, ma anche per il profondo valore umano che racchiude.

Una canzone che nasce dall’anima e diventa abbraccio

“Dint’ ‘e mane ‘e Dio” è una grande riflessione nata dalla penna di Franco Moreno insieme ad Antonio Casaburi, con gli arrangiamenti curati dal Maestro Alberto Costa. Fin dal primo ascolto, il brano si presenta come un abbraccio sincero rivolto a tutte le persone anziane che, per motivi di salute o per le diverse fragilità della vita, si trovano ospitate in strutture o vivono momenti di maggiore vulnerabilità.

È un invito ad andare oltre la superficie e a fermarsi a pensare: attraverso questo progetto, l’artista ha voluto dare voce a tutto l’amore che si può provare per un genitore o per una persona anziana. Allo stesso tempo, la canzone si fa richiamo delicato ma fermo per le famiglie, affinché non si lascino sopraffare dalla stanchezza o dalla fretta quotidiana, ma continuino ad ascoltare, a restare vicini e ad accogliere con pazienza chi ha già dedicato una vita intera a prendersi cura degli altri. Ricordare ciò che ci hanno insegnato e la pazienza che hanno avuto con noi significa restituire dignità, memoria e presenza.

Una voce autentica, tra tradizione e impegno

Franco Moreno è una presenza storica e riconoscibile della scena musicale, capace di affiancare alle tante canzoni d’amore interpretate negli anni un’arte matura e consapevole. La sua voce e il suo percorso diventano così lo strumento ideale per lanciare messaggi autentici d’amore, vicinanza e unione, senza mai perdere l’occasione di mettere il talento al servizio di temi che toccano il cuore.

Parliamo di una delle voci più belle e passionali, espressione di una persona perbene, pulita, che affonda le radici nello studio, nel sacrificio e nella tradizione più autentica della canzone napoletana, legata anche alla famiglia Capozzi. Una storia fatta di passione vera, dedizione e rispetto per la musica.

Un augurio perché diventi un inno collettivo

A Franco Moreno va tutto il nostro più sincero in bocca al lupo e la nostra vicinanza per questo nuovo traguardo. L’auspicio è che “Dint’ ‘e mane ‘e Dio”possa diventare l’inno delle famiglie all’unione e al non abbandono, trasformandosi in una grande riflessione condivisa sui social e nella vita di tutti i giorni.

L’invito è chiaro: ascoltatelo, condividetelo, lasciatevi interrogare dalle sue parole e, soprattutto, fate una carezza ai vostri anziani. A volte basta un gesto semplice per accendere una luce.

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