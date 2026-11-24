Un nuovo incontro, una nuova comunità, un luogo ricco di storia e spiritualità. FRATELLO UNIVERSO, la collettiva d’arte contemporanea ideata da Giuseppe Ottaiano per celebrare gli ottocento anni dalla morte di Francesco d’Assisi (1226–2026), arriva a Fondi in provincia di Latina, nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, affidata ai Frati Minori.

La mostra sarà visitabile dal 29 novembre 2026 al 6 gennaio 2027, con vernissage domenica 29 novembre alle ore 20:00. È l’ultima tappa del 2026, prima che il cammino riprenda nel 2027 verso Assisi.

Dopo aver attraversato luoghi e comunità della Campania, la collettiva approda nel Lazio, in una città dalla profonda tradizione francescana. La presenza della mostra è stata fortemente voluta da Fra Salvatore Vilardi, Padre Guardiano del Convento dei Frati Minori, Fra Francesco Piccolo parroco della Parrocchia di San Francesco d’Assisi e Fra Francesco Mauro Del Grosso, che hanno accolto con entusiasmo un progetto capace di unire arte, spiritualità e comunità.

L’iniziativa vede inoltre il coinvolgimento del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi. Il progetto gode del patrocinio morale del Consiglio Regionale della Campania, del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e dell’Università Federico II.

UNA MOSTRA CHE SI ATTRAVERSA, UN MESSAGGIO CHE SI VIVE

FRATELLO UNIVERSO non è una mostra da osservare soltanto, ma un percorso da attraversare. Al centro dell’esperienza espositiva sono le grandi sagome lignee bifacciali di Francesco, interpretate da artisti contemporanei attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Figure con le braccia aperte che sembrano accogliere il visitatore, invitarlo a entrare, a fermarsi, a riflettere.

Accanto alle sagome, le opere dedicate al Tau, simbolo francescano di salvezza e fraternità, completano un racconto artistico e spirituale che attraversa la vita di Francesco, il Cantico delle Creature, la pace, il dialogo e l’attualità del suo insegnamento.

In un mondo attraversato da guerre, divisioni e indifferenza, quelle braccia aperte diventano un invito universale all’accoglienza, alla pace e al riconoscimento dell’altro.

IL VIAGGIO E LA RIFLESSIONE DI GIUSEPPE OTTAIANO

«Ho compreso, in questo viaggio, che il vero messaggio di Francesco è quello di svuotarsi di ogni cosa per fare posto all’altro. È questa la lezione più grande che porto con me dopo aver attraversato luoghi e incontrato tante comunità. Desidero ringraziare profondamente tutti gli artisti che hanno dato vita a FRATELLO UNIVERSO e quanti, nel corso del 2026, hanno accolto e ospitato la collettiva, condividendone lo spirito e il messaggio. Ogni incontro ha arricchito questo cammino, rendendolo un’esperienza che va ben oltre l’arte».

GLI ARTISTI DELLA COLLETTIVA

Artisti interpreti delle Sagome di Francesco: Elio Alfano, Silvio Amato, Antonio Avello, Biagio Cerbone, Cristina Cianci, Antonio Ciraci, Anna Colmayer, Gianfranco Coppola, Alfredo Cordova, Diana D’Ambrosio, Carmine Dello Ioio, Francesco Di Meola, Mina Di Nardo, Lucio D.D.T. Art, Maria Gagliardi, Sara Iuzzino, Alessandra Maisto, Nunzio Meo, Carla Merone, Pietro Mingione, Ilaria Moscato, Enzo Palumbo, Nunzia Re, Agostino Saviano, Padre Michele Spinali, Vittorio Vanacore e Raffaella Vitiello.

Artisti interpreti dei Tau: Alberto Andolfi, Liber Art, Patrizia Amodio, Pina Candileno, Giuseppina Cusano, Lina D’Avanzo, Carmine Dello Ioio, Maria De Riggi, Filomena De Risi, Speciale Fiorentina, Giusy Iodice, Maria La Mura, Celeste Napolitano, Francesca Palumbo, Carmen Punto Arte, Luciano Romualdo, Lucia Rossi, Annamaria Ruocco, Giovanna Secondulfo, Ivana Storto, Franco Tirelli, Annamaria Vallario, Veronica Vecchione e Associazione Chiamami per Nome.

Il cammino espositivo si apre con un’opera di Maurizio Bifulco.

FRATELLO UNIVERSO – Fondi (LT)

Convento dei Frati Minori – Parrocchia di San Francesco d’Assisi

Dal 29 novembre 2026 al 6 gennaio 2027

Vernissage: domenica 29 novembre, ore 20:00

Informazioni: www.fratellouniverso.it

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