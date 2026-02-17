Futtetenne – omaggio a Bud Spencer a Pompei

Una serata all’insegna della napoletanità verace, della goliardia e dei sapori intensi: giovedì 19 febbraio dalle 19:00, in piena settimana di Carnevale, L’Antica Pizzeria Da Michele Pompei in via Lepanto 213 diventa il cuore pulsante della partnership tra il tempio della pizza e Bud Power, tra sfide gastronomiche, travestimenti e quiz a tema, alla presenza della famiglia del grande Bud Spencer.

L’evento “Futtetenne” celebra l’offerta gastronomica speciale del mese di febbraio, attiva nelle sedi di Aversa, Pompei, Salerno e Caserta, dedicata a un’icona intramontabile: Bud Spencer. Un omaggio che unisce il piatto simbolo di Napoli al “gigante buono” più amato del cinema.

Per tutto il mese di febbraio, i clienti delle sedi campane del brand si stanno immergendo in un’esperienza culinaria ispirata ai celebrifilm di Carlo Pedersoli. Il centro di questa esperienza è il Pizzone alla Bud Spencer, con i fagioli Bud Power preparati secondo la ricetta originale, salsiccia e fior di latte di Agerola. Ancora, Fagioli e Salsiccia in terrina, un classico intramontabile accompagnato da pizza bianca e la Birra di Bud Spencer per brindare con lo spirito del leggendario attore.

La scelta di dedicare un menù a Bud Spencer non è solo una strategia gastronomica, ma un riconoscimento identitario. Gli amministratori de L’Antica Pizzeria Da Michele in the World, Alessandro Condurro e Francesco De Luca, dichiarano: “Bud Spencer non è stato solo un attore, ma un ambasciatore globale della napoletanità. Rappresenta quella forza generosa, quel carisma autentico e quella gioia di vivere che cerchiamo di trasmettere ogni giorno con la nostra pizza nel mondo. Per un brand storico come il nostro, celebrare Bud Spencer significa onorare un simbolo culturale che, proprio come la nostra margherita, è diventato un’icona pop capace di unire generazioni diverse sotto il segno dell’autenticità e del sorriso“.

Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer, aggiunge: “‘Futtetenne’ per mio padre non era un messaggio di superficialità ma un invito a vivere la vita con uno spirito positivo, cercando di valorizzare al massimo i lati buoni dell’esistenza, senza rancori, gelosie o inutili cattiverie neppure verso chi ti ha fatto un torto. In questo senso sposava a pieno le qualità dei veri napoletani capaci di godere al massimo delle cose semplici: il buon cibo, l’amicizia, una bella canzone e la convivialità famigliare”.

Giovedì 19 febbraio 2026, dalle ore 19:00, a l’Antica Pizzeria Da Michele Pompei, in via Lepanto 213, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e per chiunque voglia vivere un Carnevale “da campioni”, tra fagioli, cinema e la tradizione centenaria della famiglia Condurro.

Per la serata del 19 febbraio a l’Antica Pizzeria Da Michele Pompei si consiglia la prenotazione al 3533084451.