Futuriamo alla Mostra D’Oltremare

Presentata al Consiglio Regionale della Campania la terza edizione di “Futuriamo”

Dal 25 al 27 marzo alla Mostra d’Oltremare l’evento dedicato all’incontro tra scuola, formazione e lavoro

Napoli, 20 marzo 2026 – Si è svolta oggi, presso il Consiglio Regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione della terza edizione di Futuriamo, l’evento dedicato al dialogo tra il mondo della scuola, della formazione e il sistema del lavoro, in programma dal 25 al 27 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli.

A moderare l’incontro è stato Alfredo Mariani. I lavori sono stati aperti dall’onorevole Giovanni Mensorio, Presidente della Terza Commissione della Regione Campania, che ha portato i saluti istituzionali. Sono quindi intervenuti Carmine Aliperti, Presidente nazionale dell’Associazione Etica per il Territorio, e il dirigente scolastico prof. Domenico Ciccone.

Al centro del confronto il tema, sempre più strategico, delle competenze, oggi leva fondamentale per la crescita, la competitività e la coesione sociale dei territori. Un ambito che non riguarda soltanto il lavoro, ma anche lo sviluppo economico e l’innovazione, rendendo sempre più urgente un dialogo strutturato tra sistema formativo e sistema produttivo.

È emerso con forza il fenomeno del mismatch delle competenze, ovvero il disallineamento tra le professionalità richieste dalle imprese e quelle formate dal sistema educativo. Un paradosso che vede, da un lato, aziende in difficoltà nel reperire figure adeguate e, dall’altro, giovani che faticano a trovare opportunità lavorative coerenti con il proprio percorso.

Accanto a queste criticità, sono stati evidenziati esempi virtuosi di good match, in cui la collaborazione tra scuole, enti di formazione, istituzioni e imprese genera occupazione di qualità e valore per il territorio. Modelli positivi che dimostrano come un’integrazione efficace sia possibile e replicabile.

La sfida, come sottolineato nel corso degli interventi, è duplice: da un lato ridurre il divario tra domanda e offerta di competenze, dall’altro rafforzare e diffondere le buone pratiche esistenti. Ciò implica investire in orientamento, rendere i percorsi formativi più dinamici e maggiormente connessi al mondo del lavoro e promuovere una responsabilità condivisa tra tutti gli attori coinvolti.

Futuriamo nasce con questo obiettivo: creare uno spazio di confronto concreto tra istituzioni, imprese e mondo della formazione, capace di tradurre il dialogo in azioni e opportunità reali per i giovani.

L’evento è organizzato da Futuriamo, con il contributo di Eduform Formazione, presieduta dalla dott.ssa Mariarosaria Cerciello, e con la direzione di Letizia La Marca.

Nel corso della conferenza sono stati inoltre introdotti alcuni temi che saranno al centro dei panel dell’evento:

i fattori che favoriscono un efficace incontro tra competenze e bisogni del territorio;

le principali cause del mismatch nel contesto attuale;

le prospettive future in uno scenario sempre più influenzato dalle tecnologie digitali nella gestione delle risorse umane e nello sviluppo delle competenze.

L’appuntamento è dal 25 al 27 marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, per tre giornate dedicate all’orientamento, alla formazione e alla costruzione del futuro professionale delle nuove generazioni.