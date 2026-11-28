Domenica 29 novembre, in mattinata, appuntamento in piazza Marconi. Presenti dirigenti nazionali, regionali e provinciali del movimento.

VILLA LITERNO (CASERTA) – Una giornata dedicata alla partecipazione politica, al radicamento sul territorio e al ricordo di una figura importante della storia politica casertana.

Domenica 29 novembre, in mattinata, Futuro Nazionale inaugurerà ufficialmente la propria sezione di Villa Literno, in piazza Marconi, intitolandola ad Arturo Serino, indimenticato protagonista della vita politica locale e provinciale.

Un gesto dal forte valore simbolico e politico, che vuole rendere omaggio a un uomo che, nel corso del suo impegno pubblico, ha rappresentato un punto di riferimento per tanti militanti e amministratori. Consigliere comunale in diverse amministrazioni e consigliere provinciale, Arturo Serino ha lasciato un segno nella politica di Terra di Lavoro, distinguendosi per coerenza, passione e dedizione alla comunità.

All’iniziativa prenderanno parte esponenti nazionali, regionali e provinciali di Futuro Nazionale: Lello Di Capua, coordinatore regionale; Antonio Ambrosio, vicecoordinatore regionale; l’on. Paolo Santulli, coordinatore provinciale di Caserta; Raffaele Impronta, vicecoordinatore provinciale di Caserta; il sen. Franco Cardiello, componente del direttivo nazionale e coordinatore provinciale di Salerno; Sabino Morano, componente del direttivo nazionale e coordinatore provinciale di Avellino; Antonella Lettiera, componente del direttivo nazionale; e Pietro Musto, consigliere comunale di Futuro Nazionale a Villa Literno.

L’apertura della sede rappresenta un nuovo punto di partenza per il movimento sul territorio, con l’obiettivo di favorire il confronto con i cittadini, raccogliere le istanze della comunità e contribuire concretamente al dibattito sulle prospettive amministrative e sul futuro di Villa Literno.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Futuro Nazionale – Sezione di Villa Literno

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