Gennaro Galeotafiore protagonista a TUTTOFOOD Milano: il fritto napoletano conquista la scena internazionale del food

Milano, maggio 2026 – Il gusto autentico della tradizione partenopea approda a TUTTOFOOD Milano, uno degli appuntamenti internazionali più importanti dedicati al settore agroalimentare, dove Gennaro Galeotafiore e la sua azienda Sapori di Napoli portano l’eccellenza dello street food napoletano nel cuore della capitale italiana del food business.



La partecipazione alla manifestazione rappresenta un nuovo traguardo per Sapori di Napoli, realtà fondata nel 1999 e diventata negli anni punto di riferimento nella valorizzazione della friggitoria tradizionale campana. Con oltre 100mila visitatori professionali attesi, buyer internazionali e aziende provenienti da tutto il mondo, TUTTOFOOD conferma Milano come centro strategico del food & beverage internazionale.



Chef, imprenditore e Ambasciatore DOC Italy per il fritto napoletano, Gennaro Galeotafiore continua così il suo percorso di promozione della cultura gastronomica campana attraverso prodotti che uniscono artigianalità, innovazione e identità territoriale.



Tradizione napoletana e visione internazionale



Nel corso della fiera, Sapori di Napoli presenta alcune delle sue specialità più rappresentative: crocchè artigianali, arancini e il celebre “crocchettone” XXL, simboli di una tradizione reinterpretata con qualità e creatività.



La presenza a TUTTOFOOD Milano conferma la crescita costante dell’azienda, protagonista negli ultimi anni di un importante percorso di espansione nazionale e internazionale attraverso eventi, fiere e collaborazioni dedicate alla promozione del vero street food napoletano.



L’edizione 2026 della manifestazione ospita migliaia di espositori e buyer provenienti da oltre 80 Paesi, consolidandosi come piattaforma globale per l’innovazione alimentare e il networking internazionale.



Dalla Campania al mondo



Nonostante la crescente presenza sui mercati internazionali, Sapori di Napoli mantiene solide radici nel territorio campano attraverso le sue realtà di riferimento:



Trattoria Pizza e Fritti Nola

Tenuta Koral



“La nostra missione è portare la tradizione napoletana autentica ovunque, senza perdere l’anima dei nostri prodotti”, afferma Gennaro Galeotafiore. “Partecipare a TUTTOFOOD significa confrontarsi con il mercato internazionale e raccontare, attraverso il cibo, la cultura e l’identità del nostro territorio.”



Con la partecipazione a TUTTOFOOD Milano, Sapori di Napoli rafforza il proprio ruolo di ambasciatore dell’eccellenza gastronomica campana, portando il fritto napoletano artigianale tra i protagonisti della scena food internazionale.

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