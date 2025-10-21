Giochi, autori e anteprime: con Giochi Uniti a Lucca Comics & Games 2025 l’energia del tavolo da gioco parla italiano

La fiera, tra le più importanti del panorama ludico in Italia, ospiterà alcuni dei titoli più attesi di Giochi Uniti tra cui Cardia e Candy Utopia, oltre alla primissima assoluta per Winx vs. Trix



NAPOLI – Il 2025 conferma la centralità del gioco da tavolo nel panorama dell’entertainment: un settore che, in Italia, continua a crescere a doppia cifra e a conquistare nuovi pubblici, dal family al casual gaming. In questo scenario, Giochi Uniti torna protagonista a Lucca Comics & Games con un programma che riunisce autori, anteprime e un calendario fitto di eventi.



Dal Padiglione Carducci (Stand CAR249) al Real Collegio – Area Kids, l’editore napoletano porterà in fiera un’esperienza immersiva e corale, capace di raccontare tutta la varietà del suo catalogo: dalle novità 2025 ai grandi classici che hanno fatto scuola.



“Lucca è il momento dell’anno in cui il gioco da tavolo diventa linguaggio collettivo, ponte fra generazioni e idee. Per noi è sempre un ritorno alle origini e insieme uno sguardo al futuro,” spiega Stefano De Carolis, direttore operativo di Giochi Uniti. “Il pubblico troverà nuovi titoli, nuovi autori e la stessa passione che ci accompagna da vent’anni.”



Tra le novità più attese spiccano Art Society, Last Penguin, The Crew Family, la nuova edizione di Saboteur, il ritorno di Carcassonne con le espansioni 1–10 e Cardia, già annunciato come uno dei titoli rivelazione della stagione. Ma l’attenzione sarà tutta per due appuntamenti speciali: il Day One di Winx VS Trix: Sfida per la Fiamma del Drago, il gioco con cui Giochi Uniti partecipa al rinnovo del franchise delle Winx Club in occasione dei trent’anni del brand, e la prima fiera italiana per Candy Utopia, reduce dalla presentazione in anteprima mondiale alla SPIEL Essen 2025.



In esclusiva per Lucca saranno inoltre disponibili i Day One di EXIT – L’eredità del professore e Maestro Makatsu, mentre Sipario Horror debutterà in edizione limitata. Il pubblico potrà provare in anteprima Candy Utopia, Boxtop Pinball: Casa Stregata, Dreadful Meadows e Luthier, incontrando anche gli autori Federico Marcucci e Tea Bruno: il primo protagonista delle sessioni “Gioca con l’autore”, la seconda attesa sul palco Grog per un live show dedicato al suo titolo horror.



Il gioco organizzato avrà un ruolo di primo piano con i tornei ufficiali di Catan (giovedì 30, ore 20.00), Carcassonne (sabato 1, ore 20.00) e Cardia (giovedì 30, ore 15.30), che offriranno carte foil esclusive e playmat per il vincitore. Giovedì 30, dalle 12.00 alle 14.00, lo stand Giochi Uniti ospiterà inoltre Catan Connect – L’Isola Senza Confini, l’evento speciale che celebrerà i trent’anni del gioco con la partita più grande di sempre.



Nel Padiglione Carducci i visitatori potranno esplorare tutto l’universo Giochi Uniti, dalle novità 2025 ai titoli di punta come Virtus!, Fishing e Candy Utopia, fino ai giochi premiati Botanicus (finalista Gioco dell’Anno) e Rebel Princess (candidato ai Community Awards).