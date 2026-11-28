“Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come Commissione Scuola insieme alla Commissione Pari Opportunità e alla Giunta della Municipalità 5 abbiamo osservato un minuto di silenzio. Un minuto per tutte le donne vittime di violenza. Un minuto per ricordarci che il silenzio non può essere indifferenza. Lo abbiamo fatto davanti alla targa che abbiamo inaugurato tempo fa, dedicata alle donne vittime di violenza: perché la memoria deve restare visibile, nelle nostre strade, nelle nostre scuole, nella vita di tutti i giorni. Come donna e come avvocato, lo dico con ancora più forza: non basta indignarsi quando è troppo tardi. Bisogna lavorare prima, con i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Dobbiamo portare nelle scuole l’educazione affettiva. Riempire i giovani di sentimenti, di parole, di ascolto. Rafforzare le loro fragilità, insegnare loro a riconoscere il rispetto, a dire sì e a dire no, a chiedere aiuto. Perché oggi non è vittima solo chi viene uccisa. È vittima anche chi uccide, perché è il frutto di una cultura malata che non abbiamo saputo correggere in tempo. E se vogliamo sconfiggere davvero questa piaga, dobbiamo partire da lì: dall’educazione. È fondamentale che le Istituzioni divulghino la cultura del rispetto, anche con messaggi semplici, con video, con parole chiare che arrivino a tutti. Per questo oggi vi chiedo di ricordare e condividere un numero che può salvare una vita: 1522 — numero nazionale antiviolenza, gratuito e attivo 24 ore su 24. Libere di essere. Libere di scegliere, di esprimersi, di amare senza paura. Ma la libertà non è mai solo individuale: esiste davvero solo se sappiamo rispettare la libertà degli altri. Come Presidente della Commissione Scuola continuerò a lavorare in questa direzione: nelle scuole, con le famiglie, con le associazioni, con la nostra Municipalità. Perché la cultura del rispetto si costruisce ogni giorno, non solo il 25 novembre. Non voltiamoci dall’altra parte.”

E’ quanto dichiara Margherita Siniscalchi, Consigliere di Municipalità 5 (Vomero – Arenella) del Comune di Napoli, e Presidente della Commissione Scuola nella propria Municipalità.

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