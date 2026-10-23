Giornate della salute, Coldiretti Napoli al Villaggio in piazza Plebiscito per ribadire importanza difesa salute cittadini e reddito agricoltori

La Melannurca Campana Igp simbolo della presenza dell’Organizzazione domani e domenica all’evento organizzato dal Comune di Napoli. Tante iniziative per ribadire la centralità del cibo come elemento di prevenzione di molte malattie

La difesa della salute dei cittadini passa anche attraverso la sana alimentazione, strettamente legata alla salvaguardia del reddito degli agricoltori, perché difenderlo significa metterli in condizione di poter produrre cibo sano e di qualità. Questo il filo conduttore degli eventi di Coldiretti Napoli al Villaggio della Salute in Piazza del Plebiscito. Si rinnova così l’impegno al servizio del benessere dei cittadini, che si affianca alle iniziative già in corso con il progetto “Campagna Amica per la salute” che sta portando i mercati contadini dentro gli ospedali della regione con un vero e proprio patto stretto tra medici e agricoltori per sottolineare l’importanza del cibo come potente strumento di prevenzione.

Domani 24 ottobre e domenica 25 ottobre, Piazza del Plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute e al benessere con “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”, l’iniziativa di prevenzione e informazione medica organizzata dal Comune di Napoli. La quinta edizione dell’evento promosso dal Comune di Napoli si snoda dalle ore 9:30 alle 18, completamente gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

La Coldiretti Napoli sarà di supporto alle attività delle varie strutture sanitarie offrendo una Melannurca campana Igp. Un prodotto sano, che garantisce il reddito agli agricoltori che le producono e che in questi giorni difficili hanno visto il frutto del loro lavoro messo in pericolo dalle agitazioni che hanno interessato il sud della penisola. Ogni cittadino che effettua uno screening, presso uno degli stand del villaggio, riceverà un ticket per ritirare gratuitamente il frutto simbolo dello stare bene.

Uno sguardo al programma. L’apertura di Casa Coldiretti è fissata per domani alle ore 11. A fare gli onori di casa la presidente di Coldiretti Napoli Valentina Stinga, con il direttore regionale Roberto Mazzei e la referente scientifica Francesca Marino. Sarà quest’ultima ad illustrare ai presenti il progetto NutriHub, il distributore di merende salutari ideato per combattere quelle ultraformulate.

A seguire lo spazio dedicato all’alimentazione nelle varie fasce d’età a cura della nutrizionista Roberta Colucci. Non manca l’Agriasilo, lo spazio dedicato ai più piccoli che sarà attivo lungo tutto l’arco delle due giornate. E sempre al frutto che consumato ogni giorno toglie il medico di torno, così recita il detto popolare, è dedicato il laboratorio pomeridiano. Si alterneranno la nutrizionista Linda Varcamonti e la produttrice Gabriella Palma di Giaccio Frutta ad illustrare le proprietà della Melannurca Campana Igp.

“Coldiretti Napoli c’è anche durante le giornate della salute di Napoli per ribadire l’importanza del cibo locale, naturale e a chilometro zero come principale strumento di prevenzione e di tutela del benessere.” dichiara la referente scientifica Francesca Marino.

I visitatori possono ricevere consulenze mediche ed effettuare numerose diverse tipologie di check-up, screening e test: dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce di patologie oncologiche, dagli esami diabetologici alle visite odontoiatriche. Tutto questo sarà possibile grazie alla partecipazione di medici, specialisti e operatori sanitari.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…