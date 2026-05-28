Giovedì 4 giugno al Giardino della Minerva di Salerno la I edizione del Premio Letterario “Giuseppe Lauriello”

Giovedì 4 giugno 2026, alle ore 17:00, nella suggestiva cornice del Giardino della Minerva, in vicolo Ferrante Sanseverino 1, Salerno, si terrà la prima edizione del Premio Letterario “Giuseppe Lauriello”, iniziativa nata per custodire e valorizzare la memoria, la tradizione e l’attualità della Scuola Medica Salernitana.

L’evento segna il debutto ufficiale di un progetto culturale che intende promuovere personalità, opere e percorsi capaci di lasciare un segno nel panorama umano e intellettuale del territorio e non solo, attraverso la valorizzazione della ricerca, della scrittura e della divulgazione storica.

Il Premio Letterario “Giuseppe Lauriello” è stato istituito con l’obiettivo di promuovere, coordinare e sostenere attività finalizzate a preservare e diffondere l’eredità culturale del prof. Giuseppe Lauriello (1937–2025). Studioso di rilievo internazionale, autore di numerose pubblicazioni dedicate alla Scuola Medica Salernitana e insignito di prestigiosi riconoscimenti, il prof. Lauriello ha dedicato la propria vita alla ricerca e alla divulgazione storico-medica, lasciando un patrimonio culturale che il Premio intende custodire e trasmettere alle nuove generazioni.

Per volontà del suo fondatore, chirurgo e amico personale del prof. Lauriello, la casa editrice “Giuseppe de Nicola Editore” sostiene e promuove il Premio insieme alla famiglia Lauriello, custode dei valori morali, culturali e affettivi che hanno contraddistinto l’opera dello studioso.

Il Premio – con il patrocinio morale della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, della Fondazione Scuola Medica Salernitana e di numerose Associazioni del territorio – nasce con l’ambizione di diventare un appuntamento annuale di riferimento, aperto al dialogo tra istituzioni, mondo della cultura, professionisti e cittadini, con l’obiettivo di:

– riconoscere e valorizzare autori e studiosi che abbiano contribuito in modo significativo alla conoscenza, all’interpretazione e alla diffusione del patrimonio della Scuola Medica Salernitana;

– favorire la pubblicazione e la circolazione di opere capaci di rendere tali tematiche accessibili e stimolanti per il pubblico contemporaneo;

– promuovere occasioni di confronto e dialogo tra autori, studiosi e lettori;

– sostenere la produzione editoriale dedicata alla tutela e alla trasmissione della cultura della Scuola Medica Salernitana.

La serata del 4 giugno sarà l’occasione per presentare finalità, valori e prospettive future del Premio attraverso gli interventi di ospiti, rappresentanti istituzionali ed esponenti del mondo culturale e artistico. Nel corso dell’evento saranno inoltre conferiti riconoscimenti a personalità distintesi per il contributo offerto alla valorizzazione della cultura, della ricerca e della memoria storica legata alla Scuola Medica Salernitana.

Il Giardino della Minerva, nel cuore del centro antico di Salerno, luogo simbolo della storia e della tradizione culturale salernitana, farà da suggestiva cornice a un appuntamento dedicato al valore delle idee, della creatività e dell’impegno nella tutela e nella trasmissione della memoria storica della città.

Per info: 333.4082060