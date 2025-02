GIUSEPPE NOTARSTEFANO (AZIONE CATTOLICA ITALIANA) E LAURA MARMORALE (MEDITERRANEA SAVING HUMANS ITALIA) AD ERCOLANO PER PARLARE DI PACE E FUTURO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL’ULTIMO LIBRO DEL SOCIOLOGO FRANCESCO DEL PIZZO “SPERIAMO UNA TERRA. PER UNA COMUNITÀ”

Venerdì 28 febbraio, alle 18:30, presso Villa Campolieto ad Ercolano (Na), sarà presentato l’ultimo libro del sociologo Francesco Del Pizzo,”SperiAmo una Terra. Per una comunità di pace”, edito dalla Nerbini, con prefazione a firma del cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli. A dialogare con l’autore interverranno Giuseppe Notarstefano, presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana, e Laura Marmorale, presidente di Mediterranea Saving Humans Italia.

«Nel terzo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina è importante continuare a riflettere sulla necessità di pace come impegno di Stati e nazioni ma anche di noi tutti perché non sia semplicemente assenza di guerra – dichiara l’autore -. Ad orientare la riflessione non può che essere il monito di Papa Francesco, al quale va la nostra preghiera in questo momento di sofferenza: la guerra è sempre una sconfitta soprattutto per le nuove generazioni alle quali purtroppo siamo per derubare la terra e la casa comune».

La presentazione sarà introdotta dai saluti di Gennaro Miranda, presidente Fondazione Ville Vesuviane, Antonio Foderaro, decano della Pontifica Facoltà Teologia dell’Italia Meridionale-Sezione San Tommaso d’Aquino, don Giosuè Lombardo, assistente unitario dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Napoli. La conclusione è affidata a don Pasquale Incoronato, direttore della Locanda di Emmaus. Modera la giornalista Mariangela Parisi. In programma interventi musicali e letture di brani e poesie a cura di Achille Campanile e Antonio Dello Iacono.

Docente di Sociologia e Dottrina sociale della Chiesa presso la Pontifica Facoltà Teologia dell’Italia Meridionale-Sezione San Tommaso d’Aquino, collaboratore dell’Osservatorio Giovani dell’Istituto di Studi Superiori Giuseppe Toniolo di Milano e del quotidiano Avvenire, Francesco Del Pizzo (classe 1976) offre con la sua riflessione l’occasione per sentire la pace non come facile ottimismo ma come progetto che, privilegiando l’approccio dell’ecologia integrale indicato da papa Francesco nell’enciclica Laudato sì, richiede il contributo di ciascuno e di tutti. Partendo da una disamina della situazione del mondo post-pandemia, stretto nella morsa di guerre mondiali a pezzi e crisi sociali ed ambientali, l’autore pone al lettore una serie di interrogativi adattati alla contemporaneità ma che nascondono le grandi questioni universali. Le pagine offrono riflessioni sulla giustizia, sulla legalità e sulla necessità sempre più stringente di conciliare giustizia, verità e misericordia nella speranza di rifondare una comunità umana che nella solidarietà tra singoli riscopra la solidarietà con l’ambiente, con la natura, con la casa comune. Per l’Arcidiocesi di Napoli, Francesco Del Pizzo è presidente dell’Azione cattolica, componente della Commissione sinodale e coordinatore dell’Osservatorio socio-religioso e pastorale.