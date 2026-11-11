GP Brasile: Mercedes Campione Costruttori. Norris: Pole e vittoria. Nubifragio per le Ferrari

di Carolina Viola

Il tracciato di Interlagos si conferma imprevedibile come ogni anno, con un weekend piovoso e numerosi colpi di scena. A trionfare partendo dalla pole è Lando Norris, autore di una splendida gara. Con lui sul podio anche un magnifico Max Verstappen, risalito dal fondo della griglia fino alla seconda posizione e il suo compagno di squadra, Isaack Hadjar. Alla partenza, in condizioni di bagnato, il neo campione del mondo Andrea Kimi Antonelli è riuscito a strappare la prima posizione a Lando Norris, conducendo la gara per qualche giro. Come lui ottima partenza anche per Lewis Hamilton: scattato ventesimo si è ritrovato prima undicesimo e poi nono, sorpassato poi da Verstappen e restando congelato in decima posizione. Partenza difficile per Charles Leclerc che resta bloccato in quindicesima posizione. Si ribaltano gli equilibri in pista al giro 17: Hamilton è il primo ad entrare ai box per montare gomme da asciutto, seguito poi dagli altri piloti. E proprio in Pit Lane il primo colpo di scena: Russell si gira ma riesce a ripartire perdendo posizioni e, al rientro in pista, si ritrova settimo. Problemi anche per la Mercedes di Antonelli che, dopo il cambio gomme, subito inizia a perdere terreno da Norris. Al giro 20 infatti Kimi perde il posteriore e esce fuori pista subendo il sorpasso di Norris e Hadjar e, dopo un altro errore, anche quello di Verstappen. Il ritorno della pioggia al giro 63 crea scompiglio e costringe tutti i piloti a montare le gomme intermedie. A questo punto della gara Antonelli commette una manovra pericolosa, rischiando di colpire l’Alpine in quel momento in Pit Lane. Al rientro in pista lascia passare il compagno di squadra, George Russell che taglia il traguardo davanti a lui, in quarta posizione. Il risultato è sufficiente per regalare alla Mercedes il nono Campionato Costruttori in Formula 1, grazie al vantaggio sulle Ferrari che hanno concluso in ottava posizione per Leclerc e nona per Hamilton. Nota di merito per Fernando Alonso che, qualificato ottavo nella giornata di sabato, ha mostrato la sua grandezza lottando per la zona punti, dovendo accontentarsi di una 12esima posizione. Se una McLaren vince il Gran Premio, l’altra, quella di Oscar Piastri termina sesta, seguita da Liam Lawson e da Nico Hülkenberg che regala un punto al suo team. Camara, giovane pilota brasiliano della Haas, debutta al GP di casa, riuscendo però a concludere solamente in ventesima posizione.

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