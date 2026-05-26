GP Canada: furia Antonelli, Hamilton torna a podio

di Carolina Viola

Kimi Antonelli conquista la quarta vittoria consecutiva della stagione al Gran Premio del Canada, confermandosi leader del mondiale. Grande delusione, invece, per George Russell, costretto al ritiro a metà gara dopo un’intensa battaglia proprio con Antonelli. Amaro anche il weekend di Charles Leclerc, che non ha trovato il passo giusto per lottare con i primi, riuscendo però ad ottenere una solida quarta posizione. Sorte diversa per Lewis Hamilton, che ha lottato fino alla fine con Max Verstappen per la seconda posizione, riuscendo infine a conquistarla. Questa gara si è rivelata per lui la migliore prestazione dal suo arrivo in Ferrari. Le Mclaren non possono dire lo stesso, nemmeno un punto per loro, nonostante un buon weekend con la conquista del secondo posto per Norris nella Sprint di sabato. La domenica, arriva un ritiro per lui e solamente una undicesima posizione per Oscar Piastri, penalizzato anche nel corso della gara. Costretti al ritiro anche Sergio Pérez, Fernando Alonso, Alexander Albon e Arvid Lindblad, quest’ultimo ancora prima della partenza. Cresce, intanto, l’orgoglio argentino per il pilota Franco Colapinto, autore di una fantastica sesta posizione, dando prova di un’ottima prestazione.

