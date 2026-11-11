Grande successo alla Multicenter School di Pozzuoli per l’evento “Guerrieri: Nisida non è solo un luogo, è uno stato dell’anima”

Si è svolto nella mattinata di martedì 10 novembre, a partire dalle ore 10:30, presso l’Auditorium della Multicenter School di Pozzuoli (Via Campana n. 270), un incontro che non si è limitato a riempire la cronaca locale, ma ha lasciato un segno nitido per il valore dei suoi contenuti e la qualità del dibattito. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione DDN (Diritto Dei Napoletani) e intitolata “Guerrieri – Nisida non è solo un luogo, è uno stato dell’anima”, è stata un autentico successo: una di quelle rare occasioni in cui ogni dettaglio si incastra alla perfezione, regalando alla platea un’esperienza di alto profilo. Ad aprire i lavori e a fare gli onori di casa è stato il direttore della Multicenter School di Pozzuoli, Luigi Schioppo. Con una precisione millimetrica e un’accoglienza calorosa, Schioppo ha garantito uno svolgimento impeccabile dell’evento, mettendo ciascun partecipante nelle migliori condizioni per seguire il confronto.

Il cuore pulsante dell’incontro è stato l’intervento del Dott. Gianluca Guida, direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida. Con la sua figura carismatica, empatica e profonda, il Dott. Guida ha saputo toccare le corde più intime dei ragazzi, declinando perfettamente il tema dell’incontro. Il suo discorso, ricco di spunti di riflessione e di visione, ha mantenuto alta l’attenzione dall’inizio alla fine. Immancabile la presenza di Marco Nonno, presidente del Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia a Napoli. Il solito combattente che non si arrende mai ha portato al tavolo delle discussioni la determinazione e la verve che lo contraddistinguono, confermandosi una voce incisiva e appassionata. All’avvocato penalista Danila De Novellis, attualmente docente di Diritto ed Economia presso la Multicenter School di Pozzuoli, è spettato il compito di moderare l’incontro, guidando i vari interventi con equilibrio e ritmo per dare armonia ai contributi di personalità così forti ed eclettiche. Un appuntamento mattutino che si chiude con un bilancio eccellente e che dimostra come, quando la passione incontra l’organizzazione, il risultato non possa che essere un grande successo.

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