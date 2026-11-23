Alla Mostra d’Oltremare circa 10mila presenze e oltre 55 Federazioni. Una giornata di sport, inclusione e partecipazione con atleti, famiglie, giovani e istituzioni.
Una grande festa dello sport, con circa 10mila presenze nell’arco della giornata e il coinvolgimento di 55 Federazioni sportive, 25 delle quali protagoniste con stand, attrezzature e attività dimostrative. Si chiude con un bilancio estremamente positivo «Verso gli Stati Generali dello Sport 2026», la manifestazione promossa dall’Assessorato allo Sport della Regione Campania alla Mostra d’Oltremare di Napoli, che per un’intera giornata si è trasformata in un grande spazio di incontro, partecipazione e condivisione.
«È stata una giornata bellissima, una festa che ha dimostrato quanto la Campania abbia voglia di sport – ha dichiarato Fiorella Zabatta, assessora allo Sport della Regione Campania. Lo sport deve essere di tutti, non un privilegio per pochi. Deve offrire a ogni persona, a prescindere dall’età o dalle possibilità economiche, l’opportunità di stare bene, crescere e condividere esperienze. Ringrazio le Federazioni, le società sportive, gli atleti, le famiglie e tutti coloro che hanno contribuito a questa giornata. È stato un grande lavoro di squadra».
Un valore sottolineato anche dal presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi: «Verso gli Stati Generali dello Sport è un’iniziativa di grande vivacità e partecipazione». Manfredi ha ribadito il ruolo dello sport per la salute, il benessere, le relazioni e l’educazione al rispetto delle regole, assicurando l’impegno del Consiglio regionale anche nella prossima legge di bilancio. Tra le priorità indicate, il sostegno alle famiglie e ai minori attraverso il voucher sportivo, la valorizzazione degli impianti pubblici e il rafforzamento del rapporto tra sport, scuola, associazioni e comunità, comprese le realtà degli oratori.
La manifestazione ha visto il coinvolgimento del CONI Campania, di Sport e Salute, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), di Sviluppo Campania e di Padelness, insieme alle Federazioni sportive e alle realtà associative del territorio. Presenti, nel corso della giornata, il vicepresidente della Giunta regionale Mario Casillo e gli assessori regionali Andrea Morniroli, Ninni Cutaia e Fulvio Bonavitacola.
La mattinata si è aperta con gli stand delle Federazioni, le dimostrazioni e le attività sportive. Spazio anche al convegno «Sport e scuola: educazione, inclusione e benessere» e al confronto su «Napoli Capitale Europea dello Sport», con rappresentanti del mondo sportivo e istituzionale.
Nel corso della giornata sono stati poi premiati diversi istituti scolastici, l’Università degli Studi di Napoli Parthenope, l’Esercito Italiano – Brigata Bersaglieri «Garibaldi» e numerose realtà sportive impegnate nella promozione dello sport e dell’inclusione.
Tra i momenti più significativi del pomeriggio, la presentazione e la premiazione di Manila Esposito, ginnasta campana e medagliata olimpica ai Giochi di Parigi 2024, protagonista della ginnastica artistica internazionale. Dopo il bronzo conquistato alla trave alle Olimpiadi, Esposito ha arricchito il proprio percorso con l’oro al corpo libero agli Europei di ginnastica artistica 2026 di Zagabria. A consegnarle il riconoscimento sono stati Massimiliano Manfredi e Fiorella Zabatta. Il pomeriggio è proseguito con gli appuntamenti «Presente e Futuro dello Sport in Campania» e «Verso gli Stati Generali dello Sport», dedicati alla valorizzazione delle eccellenze e delle realtà del movimento sportivo regionale.
Grande partecipazione anche per lo show cooking «La dieta dello sportivo», realizzato insieme all’assessora regionale Maria Carmela Serluca, con un approfondimento sul rapporto tra alimentazione, salute e prestazione sportiva.
Una giornata che lascia un messaggio chiaro: lo sport è un bene comune e deve essere un’opportunità per tutti. Il percorso verso gli Stati Generali continua.
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