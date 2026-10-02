Halloween a Edenlandia trasforma il parco in un Horror World a partire dal 9 ottobre 2026, con la grande novità del recuperato Cinodromo

Edenlandia è sempre più il luogo del divertimento e degli eventi. Dopo il recente successo di Oktober Festival il parco di Fuorigrotta, ad ingresso gratuito, si trasforma in Horror World, giunto già alla terza edizione. Dal 3 ottobre al 1° novembre 2026 Edenlandia cambia volto per accogliere il grande appuntamento di Halloween in un universo fatto di paura, spettacolo, mistero e intrattenimento. Halloween 2026 di Edenlandia inizia con due nuovissime produzioni che animeranno il parco tutti i giorni con esclusione del lunedì ma l’assoluta novità è lo spazio che accoglierà un tendone circense da duecento posti: il CINODROMO, chiuso nel 1993 ed oggi nella disponibilità di Edenlandia.

Si comincia sabato 3 ottobre alle 17,30 fino al 1 novembre con “Il Circo dei Piccoli Brividi”, pensato per le famiglie, tra personaggi, numeri circensi, acrobazie e giocoleria, un divertente spettacolo per tutte le età che porta l’atmosfera di Halloween nel mondo del circo, della magia e del mistero. Sempre da sabato 3 ottobre alle 21,30, spazio invece al “Horror world Circus”, tutti i giorni (escluso il lunedì), spettacolo solo per maggiorenni con performance ad alta tensione, con contorsionisti, fachiri, mangiafuoco e tanti altri numeri estremi.

Ma il clou di Horror World è previsto ogni venerdì sabato e domenica dal 9 ottobre al 1 novembre, quando in quattro attrazioni storiche di Edenlandia – Castello di Lord Sheidon, Beffe, Maniero e Trenino – ci sarà l’invasione di inquietanti presenze; decine di attori e attrici rappresenteranno le più spaventose icone horror, da Babadook al clown IT, dal Conte Dracula alla bambola Annabelle e Joker, da Biancaneve versione horror alla sposa cadavere, dal medico della peste al feroce vampiro tratto dal film Sinners e tanti altri personaggi del mistero. Molte le novità di quest’anno, tra le più attese X-TREME, la nuova esperienza horror del PalaEden, nella quale il pubblico, ovviamente maggiorenne, parteciperà con gli attori ad una “missione” tra ambientazioni a tema, scenografie fantastiche, tanta musica e momenti di tensione, in un’atmosfera completamente dedicata ad Halloween.

«Abbiamo voluto differenziare così le due anime dell’evento: quella pomeridiana, più accessibile alle famiglie, e quella serale, dove cambia completamente l’atmosfera del parco. In Horror World il pubblico non assiste solo ad uno spettacolo ma vogliamo coinvolgerlo sempre, da quando entra nel parco fino a quando, durante la notte, lo lascia ma solo dopo tanti brividi e tante risate.” dichiara Gianluca Vorzillo patron di Edenlandia ed ideatore di Horror Word che ha affidato la direzione artistica ad Antonio Franco, tornato a Napoli dopo una lunga esperienza in Gardaland

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…