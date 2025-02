“I bambini d’acqua”, l’ultimo libro di Chiara Giorgi

Esce per “Il Seme Bianco” il nuovo libro di Chiara Giorgi

“I bambini d’acqua”. Una storia di incontri, sentimenti e di parole non pronunciate. Pietro ha una sorella immaginaria a cui ha dato il nome di Letizia. Egli è l’unico a parlarle e a trattarla come se fosse sua sorella minore, finché non incontra una bambina sua coetanea di nome Carlotta, a sua volta capace di vedere ed interagire con Letizia come se fosse vera. I bambini vivono in un mondo chiuso e fragile nel quale si rifugiano per sfuggire alle loro sofferenze e alla loro solitudine. È un mondo deformato e deformante, come se fosse visto dall’interno di una sfera di vetro piena d’acqua. Pietro e Carlotta si innamorano, poi si perdono e si ritrovano con più anni senza riconoscersi razionalmente ma istintivamente, come se per diventare adulti fosse necessario perdersi. Il libro della Giorgi diventa occasione di riflessione per quello che è il mondo dei “grandi” che dimenticano lo sguardo dell’infanzia. L’adulto è una persona che ha scordato gran parte della sua vita, che vive il presente con l’ossessione del futuro e che guarda a quella sfera magica e inquietante della sua infanzia con occhio cieco, anche se molti gesti e scelte che fa sono influenzati da essa a livello inconscio.

Note Biografiche.

Chiara Giorgi è nata il 2/4/1977 a Bologna, qui vive e lavora come insegnante nella scuola elementare, dove si occupa anche dell’ideazione e della realizzazione di progetti di cinema e video; ha due lauree: la prima in Scienze dell’Educazione, la seconda in Scienze della Formazione Primaria, entrambe conseguite presso l’Università degli studi di Bologna. Dal 2010 al 2018 ha vissuto a Berlino, dove ha lavorato come insegnante nella scuola dell’infanzia e ha contribuito a fondare, insieme ad un gruppo di persone, l’Associazione Artemisia, che si occupa di integrazione scolastica e sociale in Germania. Per conto di questa Associazione, ha organizzato rassegne cinematografiche ed eventi a tema diversità, con particolare attenzione alle disabilità.