L’assemblea degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio preventivo 2027. La seduta si è tenuta nella sala convegni «Enzo Natale» di Aversa, sotto la presidenza di Francesco Corbello.

Il preventivo, illustrato dal tesoriere Michele Frignola, prevede entrate e uscite di competenza per 879.014,75 euro, comprensive di 385.110 euro di partite di giro. Il pareggio è raggiunto senza utilizzare l’avanzo di amministrazione. Il Collegio dei revisori, presieduto da Giancarlo Falco, ha espresso parere favorevole.

La digitalizzazione dei servizi è una delle priorità indicate da Corbello nella relazione programmatica. Il preventivo destina 18.220 euro ai software gestionali e all’assistenza informatica, cui si aggiungono 1.000 euro di investimenti per aggiornare il sistema informativo. Il programma riguarda il portale istituzionale, la gestione dell’Albo, il protocollo informatico e i pagamenti tramite PagoPA. L’obiettivo è semplificare le procedure per gli iscritti, rendere le informazioni più accessibili e migliorare i tempi di risposta degli uffici, con attenzione alla protezione dei dati.

Nel 2027 verrà meno il sostegno straordinario del Consiglio nazionale, previsto per il triennio 2024–2026 e iscritto nel preventivo 2026 per 34.680 euro. Per compensarne in larga parte la cessazione, il Consiglio dell’Ordine ha deliberato un adeguamento di 20 euro della componente territoriale delle quote annuali. Gli importi complessivi saranno di 340 euro per gli iscritti all’Albo e all’Elenco speciale, 240 euro per chi al 31 dicembre 2026 non avrà compiuto 36 anni e 370 euro per le società tra professionisti. Chi si iscrive per la prima volta all’Albo o all’Elenco speciale continuerà a versare soltanto la quota nazionale.

Alla formazione e all’aggiornamento professionale sono destinati 29.500 euro, 2.000 in più rispetto al preventivo 2026. Tra i percorsi in programma figurano quelli sulla crisi d’impresa, sul sovraindebitamento, sulla mediazione e sulle vendite giudiziarie. Per accompagnare l’ingresso nella professione, la relazione programmatica indica il potenziamento dello Sportello Tirocinanti, iniziative di orientamento e un maggiore coinvolgimento dei giovani commercialisti nelle Commissioni di studio.

L’Ordine intende inoltre rafforzare il confronto con gli uffici giudiziari, le amministrazioni locali e le università, anche attraverso tavoli tecnici sulle difficoltà operative che i professionisti incontrano nel lavoro quotidiano. Nel preventivo rientrano le attività dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e dell’Organismo di mediazione.

«La sostenibilità del bilancio deve consentire di guardare avanti», scrive Corbello nella relazione. Per un Ordine che riunisce oltre 1.500 iscritti, il preventivo traduce questo impegno in servizi più accessibili e in nuovi percorsi di specializzazione.

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