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Il giorno gio 7 mag 2026 alle ore 19:29 Agostino Falco <agofalco> ha scritto:

I commercialisti incontrano gli studenti del Liceo Mercalli di Napoli – Un’occasione di confronto tra scuola e mondo delle professioni si è svolta al Liceo Mercalli di Napoli, dove l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise, ha promosso un incontro di orientamento rivolto ai giovani studenti.

L’iniziativa, organizzata dalla Commissione Università e Istruzione, dal titolo “Il commercialista tra professione, impresa e competenze digitali”, ha avuto l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alla professione del commercialista, illustrandone le opportunità e il ruolo nel sistema economico contemporaneo.

Ad aprire i lavori è stata la dirigente scolastica Daniela Paparella che ha evidenziato le prospettive offerte dalle professioni economiche, sottolineando l’importanza di una formazione consapevole e orientata al futuro.

Antonella La Porta, consigliere delegato all’Istruzione dell’Odcec di Napoli, ha presentato il ciclo di incontri dedicati all’orientamento e al dialogo tra commercialisti e studenti.

Il Presidente De Lise ha approfondito il ruolo del commercialista nel sistema economico, mentre Vittorio Genna, presidente designato dell’Unione Industriali di Napoli, ha posto l’accento sulle competenze richieste oggi dalle imprese, in particolare quelle digitali e trasversali.

A completare il quadro è stato l’intervento di Gaetano Scala, dirigente dell’Agenzia delle Entrate della Campania, che ha illustrato il ruolo dei commercialisti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria, evidenziando la centralità della professione nella gestione fiscale.

L’incontro si è concluso con una sessione di domande e risposte guidata da Maurizio Turrà, offrendo agli studenti l’opportunità di confrontarsi direttamente con i professionisti e chiarire dubbi sul percorso formativo e lavorativo.

L’evento ha rappresentato un momento significativo di dialogo tra scuola e mondo del lavoro, confermando l’importanza di iniziative di orientamento per accompagnare i giovani nella scelta del proprio futuro professionale.

I commercialisti incontrano gli studenti del Liceo Mercalli di Napoli