Organizzata dall’associazione Amici di Giambattista Vico che opera sul territorio napoletano e campano da venti anni, la I Edizione del Premio Giuridico “Umberto Merola” si svolgerà presso la Biblioteca A. De Marsico, Castel Capuano, il giorno 9 dicembre 2026, piazza E. De Nicola, 2, Napoli, dalle ore 14,30. L’obiettivo del Premio, intitolato a Umberto Merola, giurista napoletano, avvocato e magistrato, non soltanto vuole valorizzare elaborati meritevoli, ma promuovere la cultura giuridica come strumento fondamentale di crescita sociale e civile. Il Diritto e la Costituzione italiana diventano così il cuore di un’iniziativa che vuole favorire il dialogo tra studio, professione e società contemporanea. Il Premio rappresenta una scelta dal forte valore simbolico e culturale. Significa riconoscere il sapere giuridico come una via verso la verità, la giustizia e la consapevolezza democratica, offrendo alle nuove generazioni un punto di riferimento umano e professionale. Un messaggio particolarmente attuale in un tempo in cui il rapporto tra legalità, etica e società assume un’importanza sempre più centrale. Il Premio punta inoltre a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale e giuridico italiano, attraverso incontri pubblici, eventi dedicati ai laureati, momenti di confronto con professionisti del settore e una cerimonia di premiazione capace di coinvolgere il Comune di Napoli, scuole, insegnanti, scrittori, istituzioni, avvocati, giudici e procuratori. Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi è anche quello di rafforzare il legame tra territorio e cultura giuridica, valorizzando le radici locali e aprendo un dialogo tra tradizione e contemporaneità. In quest’ottica, il patrocinio del Comune rappresenta un importante riconoscimento del valore culturale e sociale del progetto, contribuendo a dare ulteriore visibilità a un’iniziativa destinata a crescere nel tempo. Grandi novità e prospettive ci saranno nella seconda edizione. Con il Premio Giuridico Nazionale “Umberto Merola”, la memoria diventa occasione di formazione, confronto e crescita collettiva, nel nome di un uomo che ha dedicato la propria vita all’insegnamento e alla difesa dei valori più autentici del Diritto. L’obiettivo del Premio non è stato soltanto valorizzare elaborati meritevoli, ma promuovere la cultura giuridica come strumento fondamentale di crescita sociale e civile. Il Diritto e la Costituzione italiana diventano così il cuore di un’iniziativa che vuole favorire il dialogo tra studio, professione e società contemporanea.

Partendo dal presupposto che ogni grande realtà metropolitana sia difficile da gestire e organizzare in maniera ottimale, nel territorio campano si lotta quotidianamente per educare alla buona vivibilità e per imprimere valori morali ed etici per fare in modo che all’illecito si contrapponga sempre la legalità, il buon senso, il diritto, il dovere dei singoli cittadini e la responsabilità civile.

La finalità di chi crede nel sogno napoletano è potersi riappropriare materialmente e moralmente degli spazi e dei luoghi in cui l’illegale la fa da padrone.

Migliaia sono le iniziative sul piano sociale, educativo e letterario che creano, realizzano e portano avanti con notevoli difficoltà progetti, il cui obiettivo comune è celebrare la legalità e ridare dignità alla città. Rientra nel panorama delle proposte attive sul tessuto urbano un innovativo e interessante progetto giuridico ideato e presentato dalla dottoressa Daniela Merola e dall’Associazione Culturale “Amici di G. B. Vico”, nella persona del presidente Carmine Serena.

Presente all’evento anche il giornalista Rosario Lavorgna, caporedattore di Agenzia Stampa Italia, media partner del prestigioso evento.

Gli organizzatori hanno tenuto a precisare durante il Comunicato Ufficiale della Presentazione del prestigioso premio, tenutosi nella sede storica dell’Associazione, il 9 giugno scorso, un concetto molto importante – “Riconoscere il valore del merito, della competenza e dell’impegno è fondamentale nella nostra comunità e in quella italiana” – perché quello che conta davvero è il merito consapevole. Inoltre, il Premio giuridico “Umberto Merola” ha l’intenzione di sostenere e celebrare le giovani menti responsabili e capaci per promuovere l’educazione morale e il rispetto civile – “Il merito nasce dall’incontro tra talento, dedizione e risultati conseguiti”.

Napoli e tutta la Campania si impegnano, pertanto, con grande passione e dedizione nel ricordare quanto una società operante, che valorizzi e ricompensi il merito, stimoli la voglia di fare, l’iniziativa e la compartecipazione attiva dell’individuo e della comunità per mantenere saldo un substrato civile che crede ardentemente nel progresso, nell’innovazione e nella convivenza sociale.

Il Premio rappresenta una scelta dal forte valore simbolico e culturale. Significa riconoscere il sapere giuridico come una via verso la verità, la giustizia e la consapevolezza democratica, offrendo alle nuove generazioni un punto di riferimento umano e professionale. Un messaggio particolarmente attuale in un tempo in cui il rapporto tra legalità, etica e società assume un’importanza sempre più centrale. Il Premio punta inoltre a diventare un appuntamento stabile nel panorama culturale e giuridico italiano, attraverso incontri pubblici, eventi dedicati ai laureati, momenti di confronto con professionisti del settore e una cerimonia di premiazione capace di coinvolgere il Comune di Napoli, scuole, insegnanti, scrittori, istituzioni, avvocati, giudici e procuratori.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa vi è anche quello di rafforzare il legame tra territorio e cultura giuridica, valorizzando le radici locali e aprendo un dialogo tra tradizione e contemporaneità. In quest’ottica, il patrocinio del Comune rappresenta un importante riconoscimento del valore culturale e sociale del progetto, contribuendo a dare ulteriore visibilità a un’iniziativa destinata a crescere nel tempo. Grandi novità e prospettive ci saranno nella seconda edizione.

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