Napoli, 24 novembre 2026 – Stasera, martedì 24 novembre, alle ore 20, il NEST – Napoli Est Teatro ospita la presentazione di I Graffi, primo romanzo di Gianni Pantaleo, nell’ambito di InNEST – Storie tra pagina, schermo e palco, il progetto ideato e curato da Giuseppe Miale di Mauro, Arianna Letizia, Isabella Pedicini e Simona Fontana, dedicato all’incontro tra letteratura, audiovisivo e teatro.

Quarant’anni di storia a partire dalla Napoli del dopoguerra. In diciotto capitoli, I Graffi compone un affresco di umanità e violenza, amore e maltrattamenti, ricostruendo le vite di Massimo e Giuseppe. Due uomini, due prospettive, due speranze, legati da un amore che li conduce lungo un percorso segnato da amarezza e delusione. Un romanzo che racconta la vita vera, tra le ferite dell’esistenza e la ricerca di un sentimento puro, facendosi inno all’amore universale.

A moderare l’incontro sarà Melania Petriello, con la partecipazione di Giuseppe Miale di Mauro. Le letture saranno affidate a Gennaro Di Colandrea, Giuseppe Gaudino e Luana Pantaleo.

Gianni Pantaleo vive tra Napoli e Bruxelles. Dopo aver lavorato in teatro come attore e regista fino agli anni Novanta, si è dedicato all’azienda di famiglia, senza mai abbandonare la passione per la scrittura. I Graffi segna il suo esordio nel romanzo.

La presentazione si inserisce nel percorso di InNEST, che promuove il dialogo tra le diverse forme del racconto, mettendo a confronto le voci degli autori, le visioni dei registi, le interpretazioni degli attori e il lavoro degli sceneggiatori.

L’appuntamento è per stasera alle ore 20 al NEST, in via B. Martirano 17 a Napoli. L’ingresso è gratuito.