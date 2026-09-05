I LUOGHI DELLA MUSICA: A MONTEFREDANE LA MAGIA DEI “GIOVANI TALENTI” CON L’ENSEMBLE DI FIATI CIMAROSA

La XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica” fa tappa in uno dei luoghi più suggestivi dell’Irpinia. Domenica 6 settembre 2026, alle ore 19, lo storico Castello Caracciolo di Montefredane ospiterà il concerto dal titolo “Genius Loci: Giovani Talenti in concerto”. Protagonista della serata sarà l’Ensemble di Fiati Cimarosa, diretto dal M° Salvatore Rella.

Il Programma della Serata

Il concerto offrirà un affascinante percorso musicale che unisce la brillantezza del Barocco alle travolgenti pagine dell’opera lirica con musiche di Vivaldi e Bizet.

Gli Artisti

Ensemble di Fiati Cimarosa: Formazione giovanile nata in seno al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino nell’ambito del progetto “Musica in Movimento”. L’ensemble unisce eccellenti giovani promesse del territorio, offrendo un’importante occasione di crescita professionale e condivisione artistica. Si distingue per un repertorio poliedrico e versatile che spazia dalle grandi sinfonie operistiche ai capolavori classici e alle colonne sonore cinematografiche.

M° Salvatore Rella (Direttore): Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli sotto la guida di Pasquale Esposito, vanta un’intensa carriera da primo flauto e ottavinista con storiche formazioni orchestrali ed enti teatrali. Docente e figura chiave del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, ha coordinato il Dipartimento Fiati e ideato progetti didattico-musicali di grande respiro legati alla valorizzazione dei giovani talenti.

La Direzione Artistica rinnova i più sinceri ringraziamenti al sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, per la fattiva collaborazione e disponibilità.

Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

17 e 20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

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Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

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