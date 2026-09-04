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I LUOGHI DELLA MUSICA: A MONTEFREDANE LA MAGIA DEI “GIOVANI TALENTI” CON L’ENSEMBLE DI FIATI CIMAROSA

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La XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica” fa tappa in uno dei luoghi più suggestivi dell’Irpinia. Domenica 6 settembre 2026, alle ore 19, lo storico Castello Caracciolo di Montefredane ospiterà il concerto dal titolo Genius Loci: Giovani Talenti in concerto”. Protagonista della serata sarà l’Ensemble di Fiati Cimarosa, diretto dal M° Salvatore Rella.

Il Programma della Serata

Il concerto offrirà un affascinante percorso musicale che unisce la brillantezza del Barocco alle travolgenti pagine dell’opera lirica con musiche di Vivaldi e Bizet.

Gli Artisti

Ensemble di Fiati Cimarosa: Formazione giovanile nata in seno al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino nell’ambito del progetto “Musica in Movimento”. L’ensemble unisce eccellenti giovani promesse del territorio, offrendo un’importante occasione di crescita professionale e condivisione artistica. Si distingue per un repertorio poliedrico e versatile che spazia dalle grandi sinfonie operistiche ai capolavori classici e alle colonne sonore cinematografiche.

M° Salvatore Rella (Direttore): Diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli sotto la guida di Pasquale Esposito, vanta un’intensa carriera da primo flauto e ottavinista con storiche formazioni orchestrali ed enti teatrali. Docente e figura chiave del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino, ha coordinato il Dipartimento Fiati e ideato progetti didattico-musicali di grande respiro legati alla valorizzazione dei giovani talenti.

La Direzione Artistica rinnova i più sinceri ringraziamenti al sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, per la fattiva collaborazione e disponibilità.

Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2
Eventi Speciali e Concerti Gratuiti
17 e 20 settembre
L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.
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Info e Prenotazioni
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Cell. e WhatsApp: 333 336 0294
Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00. 

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