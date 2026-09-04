I LUOGHI DELLA MUSICA: A MONTEFREDANE LA MAGIA DEI “GIOVANI TALENTI” CON L’ENSEMBLE DI FIATI CIMAROSA

By Fabia Lonz | Published | Nessun commento
La XXXIV edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera “I Luoghi della Musica” fa tappa in uno dei luoghi più suggestivi dell’Irpinia. Domenica 6 settembre 2026, alle ore 19, lo storico Castello Caracciolo di Montefredane ospiterà il concerto dal titolo “Genius Loci: Giovani Talenti in concerto”. Protagonista della serata sarà l’Ensemble di Fiati Cimarosa, diretto dal M° Salvatore Rella.
Il Programma della Serata
Il concerto offrirà un affascinante percorso musicale che unisce la brillantezza del Barocco alle travolgenti pagine dell’opera lirica con musiche di Vivaldi e Bizet.
La Direzione Artistica rinnova i più sinceri ringraziamenti al sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, per la fattiva collaborazione e disponibilità.
Biglietti e Abbonamenti
Biglietto singolo: € 2
Eventi Speciali e Concerti Gratuiti
17 e 20 settembre
L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.
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