“I Luoghi della Musica”: il 29 settembre la grande musica da camera alla Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli

Dopo il rinvio per cause di forza maggiore, l’ultimo appuntamento della XXXIV edizione de “I Luoghi della Musica”, il Festival Internazionale di Musica da Camera in Irpinia promosso dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini” con la direzione artistica del M° Antonella De Vinco, si terràmartedì 29 settembre 2026, alle ore 17:15, nella suggestiva Sala Rari della Biblioteca Nazionale di Napoli che farà da cornice d’eccezione per il concerto intitolato “Fedele Fenaroli e la ‘Scuola Napoletana’”.

L’evento, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di un organico di straordinario spessore artistico: i pianisti Antonella De Vinco e Davide Falsino (a quattro mani) affiancati dall’Ensemble Vocale Cimarosa, composto da Italia Esposito (soprano), Marina Esposito (contralto), Valerio Ilardo (tenore) e Roberto Gaudino (basso), con la direzione del M° Rosario Totaro. Il programma proporrà pagine memorabili di Fedele Fenaroli, tra cui la Sonata in Do minore, la Missa Brevis in Re Maggiore e la Sonata in Si bemolle Maggiore.

Gli Artisti

Antonella De Vinco (pianoforte) :Pianista di fama internazionale, si è diplomata con il M° Carlo Lapegna e perfezionata con maestri del calibro di Franco Scala e Boris Petrushansky. La sua prestigiosa carriera l’ha vista esibirsi nei teatri e nelle sale da concerto più celebri al mondo, dalla Philharmonie di Berlino alla Carnegie Hall di New York, fino a Tokyo e Vienna. Docente al Conservatorio di Avellino, guida la rassegna come Direttore Artistico.

:Pianista di fama internazionale, si è diplomata con il M° Carlo Lapegna e perfezionata con maestri del calibro di Franco Scala e Boris Petrushansky. La sua prestigiosa carriera l’ha vista esibirsi nei teatri e nelle sale da concerto più celebri al mondo, dalla Philharmonie di Berlino alla Carnegie Hall di New York, fino a Tokyo e Vienna. Docente al Conservatorio di Avellino, guida la rassegna come Direttore Artistico. Davide Falsino (pianoforte) : Pianista, compositore e docente di Pratica Pianistica al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Autore di trascrizioni e composizioni premiate, ha ricevuto il Premio Presidenza della Repubblica per la diffusione della musica classica.

: Pianista, compositore e docente di Pratica Pianistica al Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino. Autore di trascrizioni e composizioni premiate, ha ricevuto il Premio Presidenza della Repubblica per la diffusione della musica classica. Ensemble Vocale Cimarosa & Rosario Totaro (direttore):Il gruppo racchiude alcune tra le più brillanti giovani promesse del Conservatorio di Avellino. A dirigerlo è Rosario Totaro, tenore di riferimento della musica antica (da anni collaboratore della “Cappella Neapolitana” di Antonio Florio) e docente di Canto.

La Direzione Artistica desidera rivolgere un sentito ringraziamento alla Direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli, Dott.ssa Silvia Scipioni, per la generosa ospitalità e per aver reso possibile la realizzazione di questo prestigioso appuntamento all’interno della suggestiva Sala Rari.





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