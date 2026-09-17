“I Luoghi della Musica”: il Counterpoint Duo in concerto al Castello D’Aquino di Grottaminarda

Sull’onda del grande successo della XXXIV edizione de “I Luoghi della Musica” — la rassegna itinerante di musica da camera promossa dall’Associazione Accademia Internazionale di Musica “A. Toscanini” sotto la direzione artistica del M° Antonella De Vinco — il Festival si avvia verso la sua fase conclusiva con un appuntamento di eccezionale suggestione storico-musicale.

Venerdì 18 settembre 2026, alle ore 19:30, la prestigiosa cornice del Castello D’Aquino di Grottaminarda (AV) ospiterà il concerto intitolato “Suoni migranti”, affidato al celebre Counterpoint Duo, composto da Filomena De Pasquale al flauto e Giorgio Albiani alla chitarra. Il programma proporrà un affascinante viaggio acustico che spazierà dalle composizioni sudamericane di Heitor Villa-Lobos e Astor Piazzolla fino alle raffinate pagine di Jacques Ibert e Celso Machado.

Gli Artisti

Filomena De Pasquale (flauto): Flautista di rilievo internazionale, perfezionatasi con maestri del calibro di Conrad Klemm e Michel Debost. Vanta una carriera ricca di collaborazioni prestigiose, spaziando dal repertorio classico a storiche esperienze con artisti come Lucio Dalla e Toots Thielemans.

Giorgio Albiani (chitarra): Chitarrista, compositore e docente presso il Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze. Oltre a un’intensa attività solistica nei maggiori festival internazionali, è figura di riferimento nella ricerca applicata tra musica, neuroscienze e nuove tecnologie.

La Direzione Artistica desidera esprimere un ringraziamento all’Amministrazione Comunale di Grottaminarda, nella persona del Sindaco Marcantonio Spera e della Presidente del Consiglio Comunale Virginia Pascucci, per la preziosa disponibilità, l’accoglienza e la costante sensibilità dimostrata nei confronti della valorizzazione della cultura e della musica da camera.

Biglietti e Abbonamenti

Biglietto singolo: € 2

Eventi Speciali e Concerti Gratuiti

20 settembre

L’ingresso è sempre gratuito per: Soci della Toscanini, bambini e persone con disabilità.

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Info e Prenotazioni

Segreteria Organizzativa

Cell. e WhatsApp: 333 336 0294

Tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

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