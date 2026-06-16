II Edizione del Premio Truth, “Il Cibo Protagonista del Cambiamento”

A Pozzuoli il 12 giugno 2026, alle ore 19:30, presso la prestigiosa sede Truth Events & Restaurant, di Via Italia 63, ha avuto luogo l’appuntamento che celebra le eccellenze dell’agroalimentare e del vitivinicolo italiano.

Il Premio, ideato da Alfredo Mariani Art Director con la proprietaria Dorotea Ragucci e CEO Founder Truth Event è stato dedicato alle Istituzioni, imprese, professionisti e stakeholder del settore che contribuiscono alla costruzione del futuro del cibo italiano attraverso innovazione, sostenibilità, ricerca e valorizzazione delle identità territoriali.

Il coordinamento scientifico è stato curato dalla Prof.ssa Anna Maria Colao, Professore Ordinario di Endocrinologia Cattedra UNESCO, Educazione alla Salute e Sviluppo Sostenibile Università Federico II di Napoli, Vice Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

La serata è stata presentata da Paola Mercurio e da Magda Mancuso con il patrocinio dell’Università AUGE, nella figura del Magnifico Rettore Giuseppe Catapano e dell’Istituto di Cultura Meridionale, rappresentato dal suo Presidente Gennaro Famiglietti.

‘’Il Premio Truth, ormai giunto alla seconda edizione, è nato con l’obiettivo di valorizzare quelle aziende che investono in genuinità alimentare, ricerca, sostenibilità, innovazione e sicurezza nei luoghi di lavoro, contribuendo alla crescita economica, alla tutela dell’identità dei territori, alle scelte a km zero delle materie prime, alla costruzione di modelli di sviluppo sostenibili’’ ha affermato il direttore artistico del Premio Alfredo Mariani per il quale contano molto le sorti del pianeta, la tutela dell’ambiente da consegnare alle future generazioni.

La proprietaria del Truth, Dorotea Ragucci ha poi aggiunto:’’Quest’anno con la seconda edizione del Premio celebriamo l’enogastronomia che è in continua evoluzione. Il cibo è stato ed è il protagonista delle nostre tavole e in quanto tale deve essere di qualità e a passo con i tempi che cambiano ed evolvono’’.

Per il Magnifico Rettore dell’Università Auge, Giuseppe Catapano, ‘’il Premio Truth vuole essere emancipazione della società che valorizza i prodotti della terra, le aziende di produzione dell’entroterra meridionale’’.

Il Presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, Prof. Avv. Gennaro Famiglietti, coordinatore in Italia della Federazione dei Consoli, Console Generale della Repubblica di Bulgaria per il Centro-Sud Italia, Segretario Generale del Corpo Diplomatico Consolare Napoli-Campania, ha partecipato all’evento perché ‘’l’iniziativa promuove la mission della Fondazione Cultura Meridionale che da trent’anni si dedica alla valorizzazione, al confronto, al progresso, alle attività artistiche, economiche culturali ed istituzionali della cultura meridionale prevalente’’.

Infine Alessandra Baruzzi, Lady chef, coordinatrice nazionale del Compartimento Lady chef della Federazione italiana cuochi, ha definito ‘’ il Premio Truth una cosa meravigliosa che può far conoscere le eccellenze del territorio’’ e il suo proposito è impegnarsi nella divulgazione a livello nazionale di tutti i prodotti tipici italiani.

Insomma il cibo può essere uno strumento di cambiamentopersonale, ambientale e sociale. Le nostre scelte alimentari quotidiane incidono sull’ambiente e influenzano le dinamiche sociali ed economiche globali.

Le abitudini alimentari di ciascuno possono fare la differenza. Basti pensare a ogni volta che facciamo la spesa o ci sediamo a tavola, compiamo un piccolo gesto che, moltiplicato per miliardi di persone, può trasformare il sistema agroalimentare e tradursi in cultura, civiltà, progresso, sostenibilità.