Torna con la sua II edizione il Premio NT, l’appuntamento promosso dall’omonima testata giornalistica e webmagazine (www.notizieteatrali.it) diretta da Angela Matassa, punto di riferimento per l’informazione culturale e dello spettacolo.

L’evento si terrà giovedì 26 novembre 2026, alle ore 17, al Museo del corallo Ascione di Napoli (ubicato nell’angiporto della Galleria Umberto I tra via San Carlo e piazzetta Matilde Serao al civico n° 19, citofono Ascione). Accompagnerà la manifestazione il maestro Ciro Cascino al pianoforte.

I PREMIATI

Per questa edizione il premio sarà conferito all’attrice Daniela Ioia, volto teatrale e televisivo dai tempi della IV stagione di Gomorra e Mare Fuori, passando per I bastardi di Pizzofalcone, fino alla soap opera UPAS Un posto al sole con cui è salita alla ribalta nazionale nel prime time di RAI 3, in onda ogni sera alle 20.45; al regista Davide Sacco, giovane autore teatrale, classe 1990, originario di Torre del Greco come l’impresa orafa che ospita il riconoscimento nel suo museo apposito; e all’attore Diego Sommaripa, altro protagonista affermato della nuova generazione artistica napoletana, regista e drammaturgo, autore dei testi più interessanti andati in scena sui palchi dei teatri del capoluogo campano negli ultimi anni.

LA STORIA DEL TEATRO NEL PREMIO NT

Doveroso spazio a un riconoscimento speciale per il giornalista Sergio Marra, decano degli addetti stampa teatrali, sociologo e cronista teatrale, attualmente consulente ufficio stampa del Teatro di Napoli Teatro Nazionale, al fine di celebrare una professione strategica e imprescindibile per tutto il comparto dello spettacolo dal vivo. L’oggetto del premio è un aquilone, disegnato dal giovanissimo Luca Enzo Esente, realizzato e donato dalla ceramista Silvana Festa.

MUSEO E SPONSOR PARTNER FOOD & WINE DEL PREMIO NT

Si ringraziano sponsor e partner ufficiali: il Museo del corallo Ascione di Napoli; per l’aperitivo cocktail finale la storica Cantina Triunfo col suo Fiano e la Falanghina (fondata alla fine dell’800 come punto di mescita di vino in cui, come testimonia un imponente mobile di spillatura, si proponevano i vini dei Campi Flegrei e dei Camaldoli, l’enoteca è gestita da Antonio Triunfo insieme all’amico socio Gaetano Russo alla Riviera di Chiaia a Napoli); la pizzeria Donna Brigida di Ercolano con Luca Dario pizzaiolo (figlio d’arte, terza generazione della famiglia, attualmente executive pizzamaker del marchio Donna Brigida che, dal Vesuvio, si sta espandendo per tutta la Campania con una pizza tradizionale e rivisitata, esaltando in particolare i prodotti del territorio vesuviano e la materia prima locale); ‘A Mazzarella, ristorante, trattoria e braceria di Michele Tiano, situata a Bacoli al Fusaro, a pochi passi dalla Casina Vanvitelliana in via Carlo Vanvitelli; e Sabatino Sirica, pasticciere decano e maestro dell’arte dolciaria partenopea con una carriera pluridecennale alle spalle.

IL PREMIO NT

Il riconoscimento nasce con l’obiettivo di valorizzare le nuove leve della scena contemporanea: attori, registi, musicisti, artisti che si sono distinti per qualità e prospettive di crescita tra teatro, cinema e televisione e, al contempo, rendere omaggio alle figure chiave della filiera culturale.

Il Premio NT rivolge lo sguardo anche a professionisti e operatori culturali che si sono distinti, nel corso degli anni, per la qualità del lavoro svolto a supporto del teatro, del cinema e delle strategie di promozione di tutte le iniziative del settore culturale nazionale.

NOTIZIE TEATRALI: LA STORIA DEL PREMIO

Con oltre 20 anni di attività alle spalle, la testata giornalistica NT Notizie Teatrali, diretta da Angela Matassa, giornalista professionista napoletana e firma del quotidiano Il mattino di Napoli, vanta un percorso editoriale solido e in costante evoluzione. Nata come agenzia informativa sintetica, si è trasformata prima in un periodico cartaceo e poi in un notiziario digitale in abbonamento, arrivando a contare anche una redazione in Emilia Romagna e una parentesi televisiva. Negli ultimi 13 anni il periodico si è consolidato come webmagazine a diffusione nazionale e internazionale, ampliando la propria linea editoriale dalla prosa al cinema, dall’arte all’editoria, attraverso approfondimenti, presentazioni e interviste ai protagonisti della cultura.

LA GIURIA

La giuria, composta dalla redazione del magazine, ha scelto 3 noti rappresentanti della scena, del set, della televisione, rispettivamente nelle seguenti categorie: attrice, attore, regista.

Angela Matassa, presidente

Renato Aiello

Fadia Bassmaji

Gionata Bertolini

Diletta Capissi

Luca Clemente

Andrea Di Maso

Luca Enzo Esente

Marco Fo

Giancarlo Giacci

Anna Maria Liberatore

Danila Liguori

Teresa Mancini

Gioconda Marinelli

Alessia Pagliaro

Anita B. Monti

Angelo Matteo

Gilda Valenza









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