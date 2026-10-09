Il 17 e 18 ottobre torna a Forio la Piccola fiera del libro. Presentazioni, tavole rotonde, attività per bambini e famiglie, musica, brunch, performance e percorsi dedicati all’Educazione all’Oceano

FORIO – Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 torna alla Villa La Colombaia di Luchino Visconti LIBRAIA – Piccola fiera del libro, quest’anno costruita intorno al tema “RESTARE – Abitare i luoghi, leggere il presente, immaginare il futuro”.

Due giornate dedicate ai libri, alle persone, ai territori e alle domande che attraversano il presente. Restare, in questa edizione, non significa fermarsi: significa interrogarsi sulle condizioni che consentono di scegliere un’isola, un’area interna, una provincia o una piccola comunità come luogo nel quale vivere, lavorare, creare impresa e produrre cultura.

È da questa prospettiva che prende forma un programma che attraversa narrativa, fotografia, memoria, storia, cinema, ambiente, educazione e nuove generazioni, rendendolla Villa La Colombaia non soltanto la sede della manifestazione, ma uno spazio da abitare durante l’intera giornata.

A dare forma visiva a LIBRAIA 2026 è l’illustrazione originale di Daniele Moretti, autore del disegno scelto per accompagnare l’identità grafica della terza edizione e interpretarne il tema attraverso un segno fortemente narrativo.

La manifestazione si apre sabato 17 ottobre alle 10:30 con la tavola rotonda inaugurale “RESTARE. Abitare le aree interne e le piccole isole”.

Intervengono Andrea Covotta, giornalista e responsabile di Rai Quirinale; Luisa Corazza, professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro all’Università degli Studi del Molise e direttrice del Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – ArIA; Massimo Adinolfi, filosofo, docente universitario e curatore editoriale del Campania Libri Festival; Salvatore Bimonte, per Give Back Aree Interne. Dialogano con Davide Laezza e Marianna Lamonica.

Al centro, una domanda che attraversa tutta l’edizione: che cosa significa oggi scegliere di restare nei territori lontani dai grandi centri, e quali condizioni possono trasformare questa scelta in una possibilità reale di vita, lavoro e partecipazione?

A introdurre e moderare i panel di LIBRAIA 2026 sarà Stefania Colangelo, che accompagnerà i diversi momenti di confronto previsti nel corso delle due giornate, che prevedono un fitto programma di incontri con autori, giornalisti, studiosi e narratori.

Sabato saranno protagonisti Yvonne De Rosa, con Parlatori Politicus. Suddito cinese non identificato; Nunzia Marciano, con 40 anni mamma. Guida insolita alla scoperta dell’amore; Giuseppe Amorelli, con Avvocato di paese; Mikela Monti e Valeria D’Ambra, con Torri, fortezze e dimore; Paolo Sortino, con Amanti elementari; Barbara D’Acierno, con Lupo giù per terra; Federico Zatti, con Il disegno. La mappa che riscrive il caso Moro; Elda Alvigini, con Inutilmentefiga; Febo Quercia, con La geometria del silenzio; Raffaella R. Ferrè, con La meccanica delle ragazze.

Particolare rilievo avrà l’incontro con Francesca Santoro, Senior Programme Officer della Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO, curato da Biblioteche Senza Frontiere Italia e dedicato alla presentazione di “Dieci Storie Blu”, primo progetto narrativo per ragazzi sull’Educazione all’Oceano promosso da UNESCO.

La giornata di sabato sarà accompagnata anche da attività pensate per invitare il pubblico a fermarsi alla Villa oltre il tempo delle singole presentazioni: dalle 15:00 i giochi da tavolo a cura dell’Associazione Drago Verde e, dalle 18:00 alle 20:30, l’Aperitivo letterario con Frequency Island e Tiratardi Forio, tra musica, libri e conversazioni.

La domenica si apre alle 10:30 con la Colazione e brunch letterario, accompagnata dalla musica di Frequency Island.

Nella mattinata troverà spazio anche una performance di 39 minuti ispirata a Le città invisibili di Italo Calvino, realizzata da Salvatore Ronga con i quattordici ragazzi del laboratorio Metamorphosis. Un lavoro essenziale, affidato alle voci e ai corpi dei giovani interpreti, senza apparati scenici, già presentato nel mese di settembre negli spazi urbani di Ischia Ponte e Ischia Porto e ora accolto nell’anfiteatro della Colombaia.

Alle 11:45, lo stesso Salvatore Ronga presenterà Della casa al mare, pubblicato da La Valle del Tempo.

Nel corso della domenica seguiranno poi Laura Mattera Iacono, con Ischia e il suo dottore Pagliuchella; Antonio Fiore, con Occhio sempre più privato; Cinzia Brancato, con Karim. Il bambino dal compleanno inventato; i figli di Concetta Lauro, Mario e Silvia Musella, racconteranno l’opera della madre, con Un giorno solo può essere una vita; Wanda Marasco, con Di spalle a questo mondo; Fulvio D’Amico, con Lazzarə; Paolo May, con 39 pillole e 15 racconti; Olimpia Ambrosio, con i suoi lavori dedicati alle relazioni e al legame con Ischia.

Alle 15:00 il tema di questa edizione tornerà al centro con la tavola rotonda “RESTARE… E poi?”, dedicata a turismo, lavoro, creatività e impresa.

Intervengono Enzo Maraio, Assessore al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale della Regione Campania; Luigi Polito, imprenditore del settore turistico e fondatore di Imperatore Travel World; Alessia Peraro, imprenditrice alberghiera e rappresentante della nuova generazione dell’ospitalità ischitana; insieme a una delegazione di giovani imprenditori del territorio. Dialogano con l’Assessore Davide Laezza.

Se la tavola rotonda inaugurale prova a interrogarsi sul significato del restare, il secondo confronto guarda alle condizioni che possono renderlo concretamente possibile: lavoro, formazione, turismo, capacità d’impresa, innovazione e opportunità per le nuove generazioni.

Una parte importante dell’edizione 2026 sarà inoltre dedicata alle famiglie e all’educazione ambientale.

Domenica 18 ottobre, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:00, la SEA BEYOND Ideas Box, la mediateca mobile interamente dedicata all’Educazione all’Oceano, sarà presente a Libraia – Piccola Fiera del Libro, grazie alla collaborazione tra il Comune di Forio e Biblioteche Senza Frontiere Italia.

La SEA BEYOND Ideas Box, nata dalla collaborazione tra SEA BEYOND, il progetto del Gruppo Prada condotto in partnership con la Commissione Oceanografica Intergovernativa (COI) dell’UNESCO dal 2019 e Biblioteche Senza Frontiere Italia (BSF) – organizzazione no-profit che lavora per consentire l’accesso all’informazione, all’istruzione e alle risorse culturali – è dotata di libri, giochi da tavola, videogiochi, dispositivi digitali e centinaia di materiali formativi pensati per fare conoscere il mare, il suo stato di salute e l’importanza del prendersene cura.

Dalle 16:00 alle 18:00 si terrà inoltre il laboratorio di scrittura creativa per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, a cura di Anna Vollaro.

LIBRAIA continuerà anche dopo il fine settimana: lunedì 19 e martedì 20 ottobre, dalle 09:30 alle 13:00, la SEA BEYOND Ideas Box resterà alla Villa La Colombaia per attività didattiche dedicate agli allievi e alle allieve della scuola primaria e secondaria, sempre a cura di Biblioteche Senza Frontiere Italia.

La terza edizione di LIBRAIA si realizza con il supporto della Regione Campania, alla quale va il ringraziamento dell’Amministrazione per l’attenzione riservata ai progetti culturali capaci di mettere in relazione territori, comunità e nuove generazioni.

Collaborano inoltre, con attività e contributi differenti, Biblioteche Senza Frontiere Italia, Frequency Island, Tiratardi Forio e Associazione Drago Verde, insieme alle case editrici, agli autori, ai giornalisti, ai moderatori e ai professionisti che hanno contribuito alla costruzione del programma.

LIBRAIA conferma così la propria natura: non soltanto una successione di presentazioni editoriali, ma un luogo di incontro nel quale il libro diventa il punto da cui partire per parlare di territorio, identità, ambiente, educazione, lavoro, memoria e futuro.

LIBRAIA 2026 – Piccola fiera del libro si terrà sabato 17 e domenica 18 ottobre alla Villa La Colombaia di Luchino Visconti, a Forio.

Il programma dei singoli incontri e le modalità di partecipazione sono disponibili sulla pagina della Villa La Colombaia.

LIBRAIA 2026

RESTARE – Abitare i luoghi, leggere il presente, immaginare il futuro

17–18 ottobre 2026

Villa La Colombaia di Luchino Visconti – Forio, Isola d’Ischia

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