Al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli la presentazione del nuovo format audiovisivo destinato alle principali piattaforme digitali italiane

Venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 16.30. I primi due episodi dedicati a Jazz Connessioni inaugurano un percorso tra musica, letteratura, arte e cultura.

Venerdì 4 dicembre 2026, alle ore 16.30, il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli ospiterà la presentazione in anteprima di Fuori Lista – Arte, storie e altre necessità, il nuovo format audiovisivo ideato e diretto da Lino Volpe, destinato alla distribuzione sulle principali piattaforme digitali italiane.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Cultura Viva nell’ambito della seconda edizione del progetto Note in Pellicola, un percorso culturale dedicato al dialogo tra musica e linguaggi audiovisivi, alla divulgazione e alla formazione del pubblico.

Fuori Lista inaugura una nuova stagione audiovisiva dedicata all’arte e alla cultura sulle principali piattaforme digitali italiane, proponendo uno spazio di conoscenza, approfondimento e confronto attraverso una pluralità di linguaggi espressivi.

Musica dal vivo, letteratura, testimonianze, documentazione storica, incontri con protagonisti della scena artistica e culturale italiana e internazionale costituiscono gli elementi di un format che intende esplorare le molteplici connessioni tra le arti e la società contemporanea.

Un racconto audiovisivo nel quale convivono il linguaggio del documentario, la narrazione letteraria, la performance musicale e la riflessione, attraverso una struttura aperta alla contaminazione dei generi e alla diversità delle esperienze umane e artistiche.

La scelta del titolo, Fuori Lista, esprime la volontà di costruire uno spazio narrativo libero da rigide classificazioni, nel quale l’arte possa essere raccontata non soltanto attraverso le opere e i suoi protagonisti, ma anche attraverso le storie, le idee, le domande e le necessità da cui nasce.

I primi due episodi: Jazz Connessioni

Ad inaugurare il format saranno due episodi dedicati alla prima edizione di Jazz Connessioni, progetto culturale promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, con il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, il Comune di Ercolano, CultureXpress, Cultura Viva e JazzItalia, con la direzione artistica di Lino Volpe.

Il racconto audiovisivo prende le mosse dalle attività realizzate nell’ottobre 2026 a Villa Campolieto, ad Ercolano, documentando un percorso che ha coniugato formazione, ricerca storica, divulgazione, musica dal vivo e valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti.

Attraverso concerti, masterclass, interviste, contributi storici e immagini realizzate dietro le quinte, i due episodi esplorano l’evoluzione del linguaggio jazzistico, soffermandosi sul valore della trasmissione del sapere musicale e del dialogo tra differenti generazioni di artisti.

La letteratura contribuirà ad introdurre il racconto audiovisivo: ad aprire il primo episodio sarà una lettura tratta da Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, una delle opere simbolo dell’età del jazz.

L’incontro al Conservatorio

Alla presentazione interverranno il direttore del Conservatorio San Pietro a Majella, M° Gaetano Panariello, i maestri Marco Sannini, Giulio Martino e Pietro Condorelli, tutor del progetto Jazz Connessioni, e tutti gli allievi del Conservatorio coinvolti nelle attività del festival.

Parteciperanno inoltre Massimiliano Gaudiosi, docente di Storia del cinema, Cinzia Veronese, distributrice audiovisiva ed esperta di comunicazione, Silvana Orsi, che ha curato l’edizione del format, e Lino Volpe, autore e regista.

Nel corso dell’incontro saranno presentati alcuni estratti dei primi due episodi, che saranno successivamente disponibili in versione integrale sulle principali piattaforme digitali italiane. La proiezione offrirà l’occasione per riflettere sulle potenzialità del linguaggio audiovisivo nella divulgazione culturale, nella formazione e nella valorizzazione del patrimonio artistico e musicale.

La presentazione si inserisce nel percorso intrapreso dall’Associazione Cultura Viva attraverso Note in Pellicola, rafforzando il dialogo tra istituzioni culturali, mondo della formazione, produzione audiovisiva e pubblico.

Fuori Lista – Arte, storie e altre necessità intende rappresentare un’opportunità di riflessione, di conoscenza e di confronto umano, uno spazio nel quale le arti possano dialogare tra loro, suggerire nuove prospettive di lettura della contemporaneità e contribuire alla costruzione di una memoria culturale condivisa.

Venerdì 4 dicembre 2026 – ore 16.30

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli

Via San Pietro a Majella, 35 – Napoli

Iniziativa promossa dall’Associazione Cultura Viva nell’ambito della II edizione del progetto Note in Pellicola.

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