Il 6 dicembre è moda e spettacolo con “Moda in Tour 2026”, l’appuntamento firmato da Mondo Eventi Campania Agency

Proseguono i preparativi per il nuovo appuntamento di “Moda in Tour”, l’evento di moda, musica e spettacolo firmato Mondo Eventi Campania Agency, agenzia da 30 anni punta di riferimento della moda a Napoli e nel Sud Italia e specializzata nel model management, grazie alle capacità professionali del suo fondatore, il patron Carlo Sommella. Una realtà imprenditoriale che si distingue non solo nell’organizzazione di sfilate, ma anche in shooting fotografici, corsi di portamento, book fotografici, pubblicità per attività e brand, calendari, cataloghi per attività, pubblicità giornalistica e televisiva, e tanto altro.

Domenica 6 dicembre, presso una prestigiosa location dell’area flegrea del capoluogo campano, si rinnoverà questo momento dedicato alla bellezza e non solo, dando opportunità di mettere in evidenza le qualità dei propri partecipanti, giovani, maschi e femmine, dai 3 ai 30 anni che desiderano tramutare in realtà il loro sogno di entrare del mondo dello show business. Il tutto davanti alle telecamere di Capri Event, canale 95 del digitale terrestre, che trasmetterà lo show in Campania e nel Basso Lazio, e in presenza di una giuria di esperti qualificati del settore, scelti oculatamente nel campo del giornalismo, della moda, del cinema, del teatro e dell’imprenditoria, presieduti dal press office Davide Guida di DGPhotoArt, azienda leader della comunicazione e della produzione di contenuti multimediali.

Nell’attesa, quindi, proseguono le selezioni per la partecipazione e l’iscrizione all’evento, semplicemente contattando l’agenzia al numero 3292487467 (anche in Whatsapp), o sui principali social network, attraverso la pagina Facebook “Carlo Agenzia di Modelle”, il profilo Instagram #mondoeventicampaniaagency, e da oggi anche su Tiktok seguendo il profilo Carlo Sommella Moda.

La serata si divide in due eventi sfilate distinti. Il primo è Miss Mediterranea, giunto alla settima edizione, prevede due categorie: le ragazze di età compresa fra i 14 e i 30 anni, e la categoria teenager, per le più giovani di 12 e 13 anni. Testimonial di Miss Mediterranea è la giovane modella Giada Rallo. L’assegnazione delle fasce consentirà alle prescelte di accedere alla finalissima, dove potranno ambire a premi del valore cumulativo di 2.000 euro. Il secondo momento della serata è incentrato su Miss & Mister Baby Napoli, giunto alla 6° edizione, dedicato ai giovanissimi, ai piccoli talenti che vogliono vivere una esperienza unica nel mondo della moda e dello spettacolo. Come consuetudine, Miss & Mister Baby Napoli si suddividerà in tre categorie in base alle fasce di età: “junior” per i piccolissimi, maschi e femmine di 3 e 4 anni; “bambini” per i maschi e femmine con una età compresa fra 5 e 11 anni, e “teenager” per soli maschietti di 12 e 13 anni. L’assegnazione delle fasce consentirà alle prescelte di accedere alla finalissima, dove potranno ambire a premi del valore cumulativo di 1.000 euro. Testimonial i baby-models Giada Camera e Tullio Massa. Sponsor ufficiali Claudio De Martino (hair stylist di Napoli per entrambi gli eventi), G.P. Tuning di Pica Antonio (Napoli) e Pizzeria La Veronica (Giugliano in Campania) per Miss & Mister Baby Napoli, Epomeo Rent di Quarto per Miss Mediterranea.

L’evento sarà condotto dalla bella e frizzante presentatrice di eventi Emanuela Gambardella, che si impegnerà a seguire i partecipanti anche dietro le quinte, preparandoli ad affrontare la passerella dove sfileranno in due momenti diversi, rispettivamente in abito casual ed elegante, immortalati dagli scatti di Gaetano Sarno, il fotografo ufficiale dell’agenzia.

“Non cerchiamo solo bellezza nei nostri partecipanti”, dichiara il patron Carlo Sommella, “cerchiamo i più giusti! Tutti coloro che con le loro qualità e capacità hanno l’ambizione di veder realizzare i propri sogni e soprattutto esaudire un proprio desiderio: poter diventare protagonisti di un mondo, solo all’apparenza lontano e difficile da percorrere, ma sicuramente entusiasmante, che con il giusto impegno, e tanta passione e dedizione, potrà dar loro la migliore soddisfazione!”

A completamento della serata, per allietare il pubblico, non mancheranno emozionanti momenti di spettacolo, grazie a interventi di ospiti di eccezione, scelti fra cantanti, musicisti, attori, comici, maghi e danzatori del panorama italiano e internazionale.

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